به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم کیش، پنج فیلمساز مستقل و حرفه‌ای سینمای ایران در کنار بیش از 130 فیلمساز جوان­تر کشور در این جریان فیلمسازی مشارکت دارند و تاکنون بخش عمده فیلم‌ها مراحل ساخت را پشت سر گذاشته‌اند و آماده نمایش شده‌اند.

وی با اشاره به موضوعات پنجگانه سینمای ایران در مناطق آزاد کشور خاطرنشان ساخت: "چابهار"درقاب نگاه رسول صدرعاملی کارگردان سینمای اجتماعی کشور قرار می‌گیرد که کارنامه پرباری دارد. او برای جشنواره فیلم کیش به سراغ داستانی می‌رود که در چابهار می‌گذرد.

خزاعی ادامه داد: "قشم" توسط محمدحسین حقیقی روایت می‌شود. او قرار است مستندی درباره قشم را کارگردانی کند. ابوالفضل جلیلی اما در "کیش" پشت دوربین قرار می‌گیرد تا گوشه‌های زیبایی، جذابیت و قصه آدم‌های این جزیره را روایت کند. جلیلی پیش از این فیلم "قصه‌های" کیش را هم ساخته است و باید دید این بار او با چه نگاهی سراغ این جزیره می‌رود.

دبیر این دوره جشنواره گفت: عزیزالله حمیدنژاد برای فیلمسازی‌اش اطراف مناطق آزاد "ارس" را انتخاب کرده است. "اروند" دیگر منطقه آزاد کشور که نامی ماندگار در تاریخ معاصر کشورمان دارد با دوربین و نگاه مهدی کرم‌پور فیلمساز روایت می‌شود که آخرین اثرش را با عنوان" طهران، تهران" سال گذشته به سینما دوستان ارائه داده است. این آثار ساختار مستند و داستانی دارند و برای 30 دقیقه آماده نمایش می‌شوند.

خزاعی از ساخت بیش از 130 فیلم به همت جشنواره با تنوع موضوعی و مضامین متعدد با محورهویت ایرانی و اسلامی و احیا و اعتلای نشانه‌های فرهنگی مشترک منطقه خبر داد که بسیاری ازآن­ها توسط فیلم­سازان و سینماگران جوان نام­آشنا جلوی دوربین رفته­اند. فیلمسازانی چون رضا سبحانی، رهبرقنبری، شهرام علیدی، محمدرضا رحمانی، امیر توده‌روستا، جواد مزدآبادی، ابوالفضل کریمی اصل، بهزاد رسول‌زاده، محمدرضا نجفی، جوادعلیزاده، حسن نقاشی و ده‌ها فیلمساز دیگر در این رویداد هنری حضور دارند.

بیش از 20 عنوان فیلم توسط فیلمسازانی از کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، لبنان، افغانستان و...ساخته شده است.