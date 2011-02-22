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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

نخستین سمپوزیوم نقش مددکاری اجتماعی در بلایای طبیعی آغاز به کار کرد

نخستین سمپوزیوم نقش مددکاری اجتماعی در بلایای طبیعی امروز در سالن امام جواد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این سمپوزیوم که دکتر وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سخنرانی خواهد کرد، چند سخنرانی از سوی اساتید مددکاری اجتماعی با موضوعات نقش مددکاری اجتماعی در ترسیم آثار بلایای طبیعی، نقش مداخلات مددکاران اجتماعی در بحران‌های ناشی از حوادث و سوانح طبیعی در مراحل اضطراری انتقال و بازسازی، مددکاری اجتماعی و رسانه و نقش بازتوانی اجتماعی در دوران پس از بحران ناشی از بلایای طبیعی ارائه خواهد شد.

همچنین برگزاری چند کارگاه مرتبط با موضوع سمپوزیوم از دیگر برنامه‌های نخستین سمپوزیوم نقش مددکاری اجتماعی در بلایای طبیعی خواهد بود.
کد مطلب 1258945

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