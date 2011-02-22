جنس سخنان ناسیونالیستی با جنس شعارهای اغتشاشات 25 بهمن یکی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی که در دومین همایش ایران و استعمار انگلیس در محل همایش های دانشگاه تهران برگزار شد سخن می گفت با اشاره به انتقادات دبیر این همایش مبنی بر عدم همکاری برخی دستگاه ها جهت ارائه اسناد تاریخی میان ایران و انگلیس گفت: این دلتنگی ها درست است و قانون نیز در این زمینه مشخص است که اسنادی که تا 22 بهمن وجود داشته باید در اختیار دانشمندان قرار دهند و ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به کارنامه انگلیس در ارتباط با ایران گفت: این کارنامه بسیار سیاه است و برخی از قراردادهایی که آنها از ایران خواسته اند فاجعه آمیز به شمار می رود.

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به تاریخ روابط ایران با کشورهای غربی گفت: تا قبل از قرن 19 انگلیس نقش چندانی در امتیاز خواهی از ایران نداشت ولی بعد از قرن 19 تسلط این کشور به همراه فرانسه مقطع سیاه و غم انگیزی را درکشورهای اسلامی رقم زده است.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به دوره قاجار اشاره کرده و نقش استعمار انگلیس را در این دوره بسیار بارز و روشن عنوان کرد و افزود: امروز نیز پس از گذشت سالیان زیادی انگلیسی ها نمی خواهند اسناد آن دوره منتشر شده و در رابطه با اسناد روابط ایران با انگلیس در دوره پهلوی حساسیت خاصی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: تا روی کار آمدن رضای پهلوی در ایران نقش انگلیس منحصر به فرد بود و در واقع دوره قاجار دوره اصلی امتیازگیری انگلیس ها و روسها به شمار می رود که حتی در امتیازگیری های روس ها نیز رد پای انگلیس ها به خوبی دیده می شود.

لاریجانی به 24 امتیازی که در دوره قاجار به استعمارگران داده شده اشاره کرد و گفت: 16 امتیاز از این 24 امتیاز متعلق به انگلیس بوده، یک امتیاز متعلق به فرانسه و بقیه از آن روسها بوده است که البته این قراردادهای فضاحت بار در دوره پهلوی هم با رنگ و لعاب دیگر ادامه داشته است.

رئیس قوه مقننه به دوره دوم پهلوی اشاره کرد و گفت: نقش آمریکا در این دوره عمیق تر از انگلیس بوده و شاید بتوان انگلیس را در این مقطع پادو و مکمل آمریکا درباره ایران عنوان کرد زیرا پس از آمریکا این انگلیس بود که به لحاظ امتیازگیری درجه 2 محسوب می شد و در برخی جاها حتی از آمریکا نیز پیش تر بود.

وی تضاد بین آمریکا و انگلیس درباره انقلاب اسلامی در ایران را یک اشتباه تاریخی میان مورخان عنوان کرد و گفت: این موضوع از عدم شناخت رابطه انگلیس و آمریکا ناشی می شود زیرا همانگونه که آمریکا تسلط خود را مستولی می کرد انگلیس نیز به عنوان اهرم آشکار منطقه در پی تقویت سیاست های آمریکا بود.

لاریجانی به معادلات پس از انقلاب اسلامی ایران در رابطه با انگلیس و آمریکا اشاره کرد و گفت: دست این دو کشور از ایران به کلی قطع شد لذا آنها به دنبال سنگ اندازی رفتند که از حرکت های تجزیه طلبانه، تحریک نیروهای ملی و همچنین جنگ تحمیلی می توان نام برد که اسنادش هم اکنون در اختیار ماست.

رئیس مجلس گفت: مشکلی که آمریکا در قبال انقلاب اسلامی داشت همانند مشکل امروز این قدرت با انقلابات در منطقه است که با رفتارهای دوگانه خود آن را نشان می دهد زیرا از یک طرف نمی خواهد مهره خود را در منطقه از دست بدهد و از سوی دیگر شعارهایی مبنی بر دموکراسی و حقوق بشر داده است.

وی جمهوری اسلامی را منبعث از نگاه های امام راحل، دارای چند ویژگی بارز عنوان کرد وگفت: ویژگی نخست جمهوری اسلامی نوعی مردم سالاری دینی است که به خاطر تجربه امام از نهضت مشروطه وجهه ملی گرایی در آن بارز نشد.

لاریجانی نکته دوم را از ویژگی های انقلاب اسلامی استقلال سیاسی عنوان کرد و گفت: امام (ره) بر شعار نه شرقی نه غربی محکم ایستادند که البته مولفه اصلی آن روحیه ضد استکباری در این نهضت بود.

وی با اشاره به سابقه حضورش در نهادهای تصمیم گیر برای سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی طی 30 سال گذشته گفت: در رابطه با آمریکا هم از سوی جریان های چپ و هم از سوی جریان های راست نوعی فریب خوردگی را دراین مدت شاهد بودم که حتی با یک شکلات سیاسی نیز حاضر به انعطاف در مقابل آمریکا بودند ولی مقام معظم رهبری با شناخت دقیقی که از روحیه استعماری آمریکا داشتند جلوی این روند ایستادند.

رئیس مجلس افزود: حتی در همین رفتارهای اولیه اوباما نیز شاهد چنین اتفاقی بودیم که بعدها مشخص شد رفتار اوباما تاکتیکی بوده نه استراتژیک.

نماینده قم در مجلس، نکته بعدی در اندیشه امام تفکر ضد صهیونیستی ایشان عنوان کرد و گفت: این موضوع در وصیت نامه امام نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

لاریجانی در ادامه حمایت از نهضت های آزادیبخش را ویژگی دیگر انقلاب اسلامی منبعث از تفکرات امام دانست و گفت: ما از اعلام اینکه از حماس و حزب الله حمایت می کنیم ابایی نداریم.

وی آزادی را نیز از پایه های دیگر نظام مردم سالاری دینی در ایران عنوان کرد و گفت: این پایه ها نباید در هیچ شرایطی فراموش شود. بدون این پایه ها نمی توان مردم سالاری دینی را به نحو احسن اجرا کرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به کتابی از سوکویاما درباره مکتب شیعه اشاره کرد و گفت: در این کتاب شناخت نسبتا خوبی نسبت به شیعه وجود دارد و آنها فهمیده اند که وقتی ارتباط میان شیعیان با ولایت فقیه مستحکم است جنگ نرم اقدامات اطلاعاتی نمی تواند در آن نفوذی را به وجود آورد.

لاریجانی در ادامه با تاکید بر تحولات تاریخی میان ایران و انگلیس و همچنین آمریکا گفت: این اطلاعات گرا هایی را به ما میدهد که بدانیم امروز شگرد این کشورها برای سوء استفاده از موقعیت های مختلف چیست.

وی افزود: البته آنها در حرکت های اخیر خود موفقیت چندانی را به دست نیاورده اند زیرا رفتارهای مردم منطقه امروز بسیار پیچیده تر از گذشته شده و البته آنها با همان رویکردهای دهه 50 وارد این مقوله شده اند و ضمنا بیداری اسلامی که منبعث از حرکت های ایران در منطقه است بر عدم کارآمدی طرح های آنها بسیار موثر بوده است.

رئیس مجلس به تئوری های استعمار مدرن به جای تسلط نظامی در گذشته اشاره کرد و گفت: آنها در استعمار مدرن به دنبال تاثیرگذاری فرهنگی و ایجاد تغییر در باورها بوده و در کنار آن سعی می کنند یک نوع اسلام آمریکایی و بی تاثیر را بر مردم منطقه بقبولانند.

وی افزود: علاوه بر این موضوعات آنها به مناقشات فرسایش برانگیز در این منطقه دامن می زنند و سعی دارند که میان اهل تسنن و تشیع با ایجاد اختلاف مناقشات دامنه داری را بوجود آورند.

لاریجانی نوع دیگری از مناقشات را نوعی مشابه سازی عنوان کرد و گفت: آنها با مقایسه امروز ایران با نظام های دیکتاتوری و یا ترویج این بحث که جمهوریت با اسلامیت سازگار نیست و همچنین نوعی تجدد گرایی و ملی گرایی دامن می زند تا نظام جمهوری اسلامی را تحت الشعاع قرار دهند ولی باید بدانند که فهم اسلام متدولوژی دارد و نمی توان پابرهنه وارد بحث اسلام شناسی شد.

رئیس مجلس در ادامه عقب زدایی را یکی دیگر از پروژه های دشمن عنوان کرد و گفت: آنها به این واسطه بیشتر به دنبال دفن اسلام هستند و سعی می کنند با ملی گرایی نوعی تفرقه در میان مسلمانان ایجاد کنند.

وی گرایش به سمت ناسیونالیسم را یک حرکت ارتجاعی عنوان کرد و گفت: دوره این بحث ها به پایان آمده و به واقع کسانی که سخن های ناسیونالیستی مطرح می کنند همانند کسانی هستند که در روز 25 بهمن امسال در اغتشاشات شرکت کردند.

لاریجانی در ادامه با اشاره به انقلاب های اخیر که در منطقه در حال وقوع است، گفت: این انقلابات به لحاظ ریشه ای به 3 عامل باز می گردد. یک دیکتاتوری و عدم تغییر روسای کشورها، دوم فساد اداری و اقتصادی و سوم وابستگی به غرب و همراهی با صهیونیسم است.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش از پروژه نهله سازی برای ایجاد انحراف از حرکت های اسلامی خبر داد و گفت: جایگزینی فرقه های صوفیه به جای اسلام که جهت حمایت از روحانیت و اسلام جواهری است نمونه ای از این تلاش ها به شمار می رود که در واقع ما همراهی انگلیس شکل گرفته است.

وی همچنین از جریانات فراماسونری با پشت صحنه انگلیسی سخن گفت و افزود: ما هم اکنون اطلاع داریم که آمریکا به خاطر مواضع و تاثیرات ایران در منطقه بسیار عصبانی است و سعی می کند اثر حرکت ایران در انقلابات منطقه را کم کند.

لاریجانی گفت: همه اندیشمندان ایرانی باید در مسیر شناخت شگردهای انگلیس و آمریکا گام بردارند تا با شناساندن این شگردها بتوانیم امروز نقش فعالانه خود را در منطقه تشدید کنیم.