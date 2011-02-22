بزرگترین همایش آموزش پزشکی کشور در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرشید عابدی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این همایش از بزرگترین همایشهای برگزار شده در دانشگاه به شمار می رود و همزمان با چهارمین جشنواره شهید مطهری با هدف بررسی و ارائه تحقیقات مباحث مختلف آموزشی از جمله روشهای نوین آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی آموزشی، مدیریت و رهبری آموزشی از دهم الی دوازدهم اردیبهشت ماه در مشهد برگزار می شود.

عابدی با اشاره به اینکه در این همایش تمامی پزشکان گروه بالینی عمومی، متخصصان و پزشکان فوق تخصص و همچنین رشته هایی از جمله دندانپزشکی، پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری مامایی از گروههای هدف به شمار می رود، پیش بینی کرد: بیش از دو هزار نفر از پزشکان، اعضای هیئت علمی و مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در این همایش حضور داشته باشند.

وی حضور اساتید برجسته حوزه های علمیه و بحث و تبادل نظر در موضوعات بصیرت دینی و اخلاق حرفه ای را از ویژگیها و وجوه تمایز این همایش با دیگر همایش ها برشمرد و گفت: در این همایش نقش دانشجویان با توجه به برگزاری گردهمایی دانشجویان دانشگاههای تیپ یک در مشهد مقدس برجسته شده است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه این همایش با همکاری دانشگاه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود، گفت: تمامی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی خراسان بزرگ از جمله سبزوار، بجنورد، گناباد، بیرجند، نیشابور و تربت حیدریه در برگزاری برنامه های اجرایی همایش مشارکت فعال دارند.

عابدی افزایش زمان برگزاری همایش، افزایش تعداد کارگاههای آموزشی، ارائه تمامی فرآیندهای آموزشی در این همایش، برگزاری کارگروه های تخصصی و استفاده از نتایج آن در سیاست گزاریهای وزارت بهداشت، ارائه مقالات به سه شیوه سخنرانی، پوستر و پوستر الکترونیک و بارگذاری تمامی سخنرانیها و مقالات در پایگاه اینترنتی را از جمله بخشهای متمایز این همایش با همایشهای دوره های قبل برشمرد.