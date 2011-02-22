فرصت دانشگاهها برای تقاضای جذب عضو هیئت علمی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین فرصت دانشگاه‌ها برای بارگذاری تقاضاهای جذب هیئت علمی بر روی پورتال مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا چهارشنبه 27 بهمن ماه اعلام شده بود که در یک مرحله تا یکشنبه اول اسفند ماه تمدید شد و اکنون در آخرین تصمیمی که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گرفته شده است، بارگذاری تقاضاهای جذب هیئت علمی بر روی پرتال مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تا 10 اسفند ماه تمدید شد.

بارگذاری نیاز دانشگاه‌ها به جذب هیئت علمی بر روی سایت جذب اعضای هیئت علمی تا 10 اسفند ماه ادامه دارد و دانشگاه‌هایی که موفق نشده‌اند نیازهایشان را بر روی این سایت ثبت کنند می‌توانند از این فرصت مجدد استفاده کنند.