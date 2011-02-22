سه بیمارستان صحرایی در خراسان جنوبی برپا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار یعقوبعلی نظری صبح سه شنبه در آئین افتتاح همایش ملی مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی و تروریستی، بسیج جامعه پزشکی در سطح استان را از فعالترین حوزه های فعالیت بسیج دانست و اظهار داشت: در این راستا چهار بیمارستان در استان طراحی شده که از ابتدای امسال تاکنون سه بیمارستان صحرایی در استان خدمات رسانی کرده است.

وی خراسان جنوبی را جزو استانهای پیشرو در کشور در زمینه اجرای بیمارستان صحرایی عنوان کرد و بیان داشت: پزشکان این استان به رغم محدودیت و کمبود امکانات توانسته اند بهترین خدمات را در این راستا به مردم مناطق محروم استان ارائه دهند.

سردار نظری با اشاره به تفکر بسیجی باید از یک جامعیت برخوردار باشد، افزود: نگاه جامع به موضوعات بسیجی و نشر تفکر و منش بسیجی باید در جامعه نهادینه شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها متولی بسیج در موضوع علمی بوده و باید پرچم دار این حرکت باشند، تصریح کرد: امروز تقابل نرم افزاری به صورت گسترده بین نظام مقدس جمهوری اسلامی و کفر وجود دارد که وظیفه اصلی دانشگاه رصد کردن و حرکت علمی است.

سردار نظری ادامه داد: در این زمینه به محیط های امن اخلاقی نباید بی توجهی داشته باشیم بلکه باید حرکت اساسی را در این میدان دنبال کنیم.

فرمانده سپاه انصارلرضا(ع) خراسان جنوبی در پایان با اشاره به جنگ نرم رخ داده در دنیای امروز، یادآور شد: به رغم حرکت علمی باید حواسمان به مسائل سیاسی و امنیت اخلاقی در دانشگاه ها و مسائل مربوط به خدمت و سازندگی حوزه کاری خودمان باشد.

دبیر اجرایی همایش ملی مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی و تروریستی نیز در این آئین اظهار داشت: همایش ملی مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی و تروریستی به منظور ارائه راهکارهای اجرائی و خدمات درمانی و پژوهشی که توسط پزشکان حاذق و متبحر و پژوهشگران انجام شده، برگزار شده است.

محمدرضا حاجی آبادی افزود: این همایش با همکاری مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پژوهشکده مهندسی علوم پزشکی جانبازان تهران، سازمان بنیاد شهید استان، بسیج جامعه پزشکی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مرکز تحقیقات قلب و عروق برگزار شده است .