به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در نشست خبری که به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله محلاتی نماینده امام (ره) در سپاه برگزار شده بود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا سپاه پاسداران با توجه به رویکرد فرهنگی که دارد برنامه مشخصی برای برخورد با فتنه گران در دستور کار ندارد تا نظام بیش از این هزینه ندهد، اظهار داشت: در برخورد با عوامل فتنه دستگاههای متعددی مسئول هستند و تنها سپاه مسئول نیست ضمن اینکه سپاه به تنهایی نمی تواند اقدامی در این رابطه انجام دهد بلکه باید یک اقدام ملی در برخورد با فتنه گران صورت گیرد.

وی در عین حال تصریح کرد: البته سپاه پاسداران هم مامور است که در برخورد با فتنه گران تدبیر کند.

سعیدی با بیان اینکه دو عامل برای برخورد با عناصر فتنه گر تاکنون بازدارنده بوده است در بیان آنها گفت: اولین عامل عدم توجه برخی از مردم به ذهنیت ها و عملکردهای فتنه گران بوده است به طوری که درصدی از مردم چه در هنگام رای دادن و چه بعد از آن هوادار آنان بودند و برای اینکه همه آنها متوجه قضایا شوند باید زمانی سپری می شد و گذشت زمان در ریزش افراد حامی فتنه گران بسیار موثر بوده است به طوری که امروز افکار عمومی کاملا برای برخورد با آنها آماده است.

وی در بیان عامل دومی که برای برخورد جدی با فتنه گران تاکنون بازدارنده بوده است نیز گفت: عامل دومی که در عدم برخورد با فتنه گران موثر بوده است و تا امروز همچنان باقی است زمینه حمایت برخی از خواص و افرادی که دارای پایگاه مردمی هستند از فتنه گران بوده است به طوری که ممکن است بعد از برخورد فیزیکی با عناصر فتنه گر و برخی از خواصی که هم اکنون در پشت صحنه از آنان حمایت می کنند و مشغول هدایت کردن آنها هستند به حمایت علنی خود از فتنه گران بپردازند و اقداماتی را انجام دهند که بعد از آن نیز رسانه ها افکار عمومی جهان را متوجه این اقدام برخی از خواص کنند در صورتی که ما نمی خواهیم افکار عمومی جهان متوجه آنها شود زیرا آنها هنوز از نظر افکار عمومی مطرود هستند و همین مقدار که این افراد (فتنه گران) جرئت نمی کنند از خانه خود بیرون بیایند برای مقابله با عناصر فتنه گر کافی است.

سعیدی با تاکید بر اینکه مردم باید برخی از خواصی را که تاکنون علیه فتنه گران موضع گیری شفافی نکرده اند بشناسند، گفت: حمایت برخی از خواص از فتنه گران بعد از دستگیری آنها ممکن است تبدیل به غائله ای شود که برای نظام هزینه بر خواهد بود.