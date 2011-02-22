ورود کامرون و برنز به قاهره / غرب مصر را رها نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس دیروز دوشنبه وارد مصر شد و با "احمد شفیق" نخست وزیر دولت موقت مصر دیدار و به بررسی اوضاع مصر بعد از وقایع اخیر پرداخت.

در این دیدار کامرون بر حمایت اقتصادی انگلیس از مصر به منظور پشت سر گذاشتن خسارتهای به جا مانده از وقایع اخیر در مصر تاکید کرده و از سرمایه گذاریهای انگلیس در مصر و فعال کردن بخش گردشگری و بازگشت گردشگران انگلیسی به مصر سخن گفت.

کامرون بعد از دیدار با "حسین طنطاوی" فرمانده کل نیروهای مسلح و رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر از نقش ملی نیروهای مسلح در تعامل با بحران مصر و جانبداری از خواسته ‌های قانونی مردم مصر تقدیر کرد.

علاوه بر کامرون،"ویلیام برنز" نیز به قاهره سفر کرده تا بتواند همچنان مصر را در کنار آمریکا نگاه دارد و در این راه برای آنکه واشنگتن را همراه با مردم مصر نشان دهد اظهاراتی در حمایت از دموکراسی ایراد کرده است.

بر اساس این گزارش، ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در جریان سفرش به قاهره تاکید کرده که مصر برای انتقال به مرحله دموکراسی باید با آزاد کردن زندانیان سیاسی وپایان دادن به وضعیت فوق العاده اعتماد مردم مصر را جلب کند.

برنزهمچنین اعلام کرد : مصر در شرایط غیرعادی قرار دارد و ما به تلاشهایمان برای ایجاد دموکراسی در مصر ادامه خواهیم داد.

این در حالی است که دیوید کامرون بعد از مصر امروز سه شنبه وارد کویت شده و قرار است با مسئولان این کشور دیدار کند.