مردم بندرعباس نقش مهمی در حل معضل تکدی گری ایفا می کنند

مهدی تدریس حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، بیان داشت: یکی از معضلات امروز جامعه ما به خصوص در شهر بندرعباس کمک مستقیم و مداومی است که افراد از سر دلسوزی و از روی ظاهر دردناک به متکدیان می کنند.

تدریس حسنی افزود: مردم می توانند با استفاده از شماره حساب سازمانهای حمایتی به افراد واقعا نیازمند کمک کنند نه به طور مسقیم و بر اساس ظاهر و قیافه که این موضوع باعث رواج تکدی گری در شهر و جامعه شود.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان تصریح کرد: بسیاری از افراد که جهت انجام کار به شهر بندرعباس مراجعه می کنند با مشاهده درآمد خوبی که بسیاری از متکدیان دارند همین را به عنوان شغل انتخاب می کنند بدون اینکه زحمتی در این راه کشیده باشند.

وی ادامه داد: هرچند تکدی گری حرفه ای ناپسند و زشت است که در اسلام هم مورد نکوهش واقع شده ولی متاسفانه مردم با کمکهای مستقیم خود به تمام افراد سالم و ناسالم پیر و جوان و افراد مهاجر به رواج تکدی گری می پردازند.