به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه روز سه شنبه شورای شهر با اشاره به گزارشات مالی 6 ماهه اول سال 89 شهرداری تهران گفت: پیش از این گزارشات مالی به صورت یک ماهه یا چند ماهه به شورا ارایه می‌شد که شورا از شهرداری درخواست کرد این گزارشات به صورت شش ماهه به شورا ارایه شود.

وی ادامه داد:‌ شهرداری این گزارش‌ها را به موقع و در کمال شفافیت ارایه کرد و مورد بررسی کمیسیون برنامه و بودجه شورا قرار گرفت.

چمران تصریح کرد: هر ساله این گزارش به شورا ارایه و بدون بررسی به وزارت کشور ارسال می‌‌شد که امسال ما برای اصلاح سیستم خواستار بررسی این گزارش‌ها شدیم.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تاخیرهای ثبت مالی به دلیل تغییر سیستم ثبت مالی وجود داشته گفت: به نظر می‌رسد بر خلاف آنچه گفته شد شهرداری بیش از یک نوع در ثبت مالی هزینه‌هایش تاخیر داشته است زیرا هزینه‌های جاری 39 درصد ثبت شده که اگر حقوق 6 ماهه اول سال پرداخت می‌شد باید به 50 درصد می‌رسید.

وی با تشکر از شهرداری که گزارشات واقعی را به شورا ارایه کرده گفت: باید تاخیرها اصلاح شود و بررسی شورا نیز برای اصلاح است و مطمئناً اگر رقم‌های ده ماهه و یا هشت ماهه بررسی می‌شد به رقم‌های واقعی‌تری می‌رسیدیم.

چمران با اشاره به اینکه قراردادهای عمرانی شهرداری باید در اسفند ماه به نتیجه برسد، گفت: شورا به دلیل آنکه فعالیت‌های عمرانی شهر زودتر آغاز شود بودجه را در بهمن و اسفند به تصویب می‌رساند اما پروژه‌ها در سه‌ ماهه تابستان آغاز می‌شود که این وضعیت باید اصلاح شود.

مناف هاشمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی شهردار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از دلایل تاخیر ثبت مالی هزینه‌های شهرداری مغایرت کدینگ‌ها در حساب‌های مالی بوده است، گفت: جلسات فشرده‌ای در خصوص اصلاح کدینگ‌ها برگزار شده است و کار کارشناسی در این رابطه در حال انجام است که تا پایان اردیبهشت ماه این اصلاحات در 19 سرفصل انجام می‌شود.

وی از اعضای شورا خواست به جز نقاط ضعف به نقاط مثبت گزارشات مالی نیز توجه کنند. افزایش در بودجه غیرنقدی حاصل از شفافیت مالی است که در سال‌های گذشته این درآمدهای غیرنقدی ثبت نمی‌شده است.