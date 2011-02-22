به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوازدهم دیماه سالجاری طرح تاسیس ورزش و جوانان را به تصویب رساندند و از رئیس جمهور خواستند تا سرپرست این وزارتخانه را معرفی کند، اما با وجود گذشته نزدیک به دوماه هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در این مدت از گزینه های بسیاری برای نشستن بر کرسی این وزارتخانه تازه تاسیس نام برده شد که همه آنها در حد گمانه زنی بود و تاکنون سرپرست یا گزینه ای برای وزارت از سوی رئیس جمهور معرفی نشده است. با این حال گفته می شود قرار است در مراسم تجلیل از مدال آوران و قهرمانان بازیهای پاراآسیایی این اتفاق روی دهد.

به گفته یک منبع آگاه مراسم تجلیل از مدال آوران و قهرمانان بازیهای پاراآسیایی 2010 گوانگجو قرار است روز پنجشنبه هفته جاری با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برگزار شود که احتمال می رود در این مراسم رئیس جمهور گزینه خود برای سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را معرفی کند.

در شرایطی که از گزینه های بسیاری برای قبول این سمت نام برده شده است اما آخرین گمانه زنی ها از شانس بالای علی سعیدلو معاون فعلی رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی خبر می دهد که گزینه اصلی محمود احمدی نژاد برای نشستن بر صندلی وزارت ورزش و جوانان است.

با این حال این احتمال هم وجود دارد که رئیس جمهور گزینه خود برای وزارت ورزش و جوانان را روز یکشنبه هفته آینده معرفی کند. در شرایطی که جامعه ورزش منتظر معرفی سرپرست وزارت ورزش و جوانان است، در ماه های پس از تصویب این طرح عملا فعالیت های کلان ورزش به حالت تعلیق درآمد و اقدامات خاصی صورت نگرفته است.

این در حالی است که ورزش ایران پس از نمایش قابل قبولی که در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو داشت، بازیهای المپیک 2012 لندن را در پیش دارد و بلاتکلیفی سازمان تربیت بدنی نگرانی ها برای ناکامی های احتمالی در این رویداد بزرگ را افزایش داده است.