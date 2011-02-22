عملیات اجرایی احداث محور گرمسار - جندق آغاز شد

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: قطعه اول این پروژه بزرگ و ملی به طول 20 کیلومتر، عرض 11 متر و با مشخصات راه اصلی در استان سمنان احداث می شود.

وی افزود: این پروژه به منظور ارتباط شرق کشور با مرکز و غرب اجرایی شده و قسمتی از کریدور شرقی – غربی است.

قربانپور با بیان اینکه 200 کیلومتر از محور 240 کیلومتری گرمسار - جندق در حوزه استحفاظی استان سمنان واقع می باشد، اظهار داشت: اعتبار احداث قطعه اول این پروژه 45 میلیارد ریال است.

به گفته وی، برای احداث این مسیر که استانهای جنوب شرقی کشور سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی را به استان تهران متصل می کند، سالی 70 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.