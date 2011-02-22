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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

عملیات اجرایی احداث محور گرمسار - جندق آغاز شد

عملیات اجرایی احداث محور گرمسار - جندق آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان سمنان از آغاز عملیات اجرایی احداث محور گرمسار - جندق خبر داد.

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: قطعه اول این پروژه بزرگ و ملی به طول 20 کیلومتر، عرض 11 متر و با مشخصات راه اصلی در استان سمنان احداث می شود.

وی افزود: این پروژه به منظور ارتباط شرق کشور با مرکز و غرب اجرایی شده و قسمتی از کریدور شرقی – غربی است.

قربانپور با بیان اینکه 200 کیلومتر از محور 240 کیلومتری گرمسار - جندق در حوزه استحفاظی استان سمنان واقع می باشد، اظهار داشت: اعتبار احداث قطعه اول این پروژه 45 میلیارد ریال است.

به گفته وی، برای احداث این مسیر که استانهای جنوب شرقی کشور سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی را به استان تهران متصل می کند، سالی 70 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1258962

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