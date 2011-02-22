70 نویسنده تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دو ماه پیش از تصویب سند راهبردی حمایت از اهالی قلم در آینده نزدیک خبر داده بود که در مرحله اول با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 70 تن از نویسندگان کشور این سند راهبردی وجهه عملیاتی به خود گرفت.

معاون فرهنگی ارشاد ضمن اعلام این مطلب افزود: این نویسندگان تحت پوشش بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد قرار گرفتند که در حقیقت مشمول بهره‌مندی از کمک ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص حق بیمه و سهم درمان شدند.

بهمن دری ظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن این سند اهداف تعیین شده برای حمایت مستمر این معاونت از اهالی قلم محقق شود.

سند راهبردی حمایت از اهالی قلم با بیش از 24 موضوع حمایتی که از جمله آنها بیمه، وام، مستمری و کمک مالی برای چاپ آثار اهالی قلم است، در حال گذراندن مرحله نهایی برای تصویب است.