جذب فناوریهای نوین برای قم

محسن محرری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، از انعقاد تفاهم نامهای بین استانداری قم و سازمان فناوری اطلاعات کشور خبر داد و اظهار داشت: این تفاهم نامه بین استاندار قم و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور به امضاء رسید و طی آن فناوریهای خوبی از مرکز برای استان قم جذب میشود.
وی ادامه داد: در همین راستا پروژههای قابل توجهی در سال آینده و اواخر امسال در استان قم اجرا میشود که از مهمترین این پروژهها، دیتاسنتر است که مقدمات آن فراهم شده و مابقی پروژهها در حوزه توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم گفت: در حال حاضر تفاهم نامه کلی بین استانداری قم و سازمان فناوری اطلاعات کشور تنظیم شده که همزمان با سفر رئیس جمهور به قم اعلام میشود.
محرری همچنین در مورد انتقال بخشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان قم گفت: قرار است بعضی از بخشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان قم منتقل شود که اداره رسانههای دیجیتال این وزارتخانه نیز در این اولویت قرار دارد.
وی به تاثیر اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها بر میزان خرید مردم از نرم افزارها اشاره کرد و یادآور شد: قیمت محصولات فرهنگی it زیاد نیست و افرادی که به این گونه نرم افزارها نیاز دارند در حداقل توانایی خرید هستند، اما اگر قیمتها در این بخش افزایش داشته باشد، که ندارد، دولت ابزارهای حمایتی لازم را خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم گفت: البته ما اعتقاد داریم که دولت باید همچنان از این عرصه حمایت کند تا قیمت پائین محصولات این موسسات حفظ شود و قدرت خرید مردم هم بالا رود.
وی همچنین به سفر قریب الوقوع هیئت دولت به استان قم اشاره کرد و افزود: در حوزه فناوری اطلاعات پیشنهاداتی به ستاد سومین سفر هیئت دولت ارائه کردیم که تعدادی از این پیشنهادات اولیه مورد توجه قرار گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم از انعقاد تفاهم نامهای با سازمان فناوری اطلاعات کشور برای جذب فناوریهای نوین خبر داد.
