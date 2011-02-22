به گزارش خبرنگار مهر،‌ مراسم افتتاح فروشگاه مرکزی شهر کتاب، بعد از ظهر روز دوشنبه 2 اسفند با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، مهدی فیروزان مدیر عامل موسسه شهر کتاب، سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، غلامحسین ابراهیمی دینانی نویسنده و استاد فلسفه، خسرو سینایی سینماگر و مستندساز و بسیاری از چهره‌های ادبی و فرهنگی کشور در محل این فروشگاه برگزار شد.

سید محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در این مراسم گفت: جفا می‌دانم در این برنامه از افرادی که زحمت زیادی برای برپایی این بنا کشیدند یاد نکنم. جا دارد از سید عبدالله انوار یاد کنم. ایشان در اواسط کار کنار رفته و فردی را جایگزین خود کرد که بهترین بود. ثمره چنین ایثارهایی مکانی شده که امروز در آن گرد آمده‌ایم و در خاورمیانه بی‌نظیر است.

وی گفت: به توجه به سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) و آیه "اقرا و ربک‌ الاکرم" بنیانی را در این مکان بنا می‌گذاریم که مانند اولین فرمان خداوند به رسولش، خواندن است. خداوند بشر را به وسیله قلم و کتاب تعلیم داد. جا داشت در این برنامه از دکتر اشعری یا دکتر لاریجانی یا دیگر اعضای هیئت امنای شهر کتاب برای سخنرانی دعوت می‌شد.

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات گفت: آقای قالیباف مدیر، صبور و هوشمند است که چنین یارانی را گرد خود جمع کرده است. در پایان از اقدام افتتاح این فروشگاه تقدیر کرده و امیدوارم چنین اقداماتی تداوم داشته باشد.

در ادامه این برنامه از 3 نفر از افرادی که در احداث فروشگاه شهر کتاب مرکزی دست داشتند توسط فتح‌الله مجتبایی و سید صادق خرازی تقدیر شد. محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز لوح تقدیری را از دست سید صادق خرازی دریافت کرد. سپس حاضران و مسئولان به بازید از فروشگاه مرکزی شهر کتاب پرداختند.