علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اکران عمومی این فیلم برای نمایش در گروه سینمایی قدس امروز در شورای صنفی نمایش به ثبت رسید و بر همین اساس نمایش "پوسته" از چهارم اسفندماه آغاز خواهد شد.
در خلاصه داستان "پوسته" آمده است: فیلم درباره یک زندانی محکوم به مرگ است که پس از اثبات بیگناهیاش آزاد میشود و بلافاصله در شرایطی قرار میگیرد که شواهد میتواند او را یک بار دیگر روانه زندان کند. این فیلم در بیست و هفتمین جشنواره فجر به روی پرده رفت.
حمید فرخنژاد نقش اصلی این فیلم را بازی میکند و الناز شاکردوست، مریم کاویانی و امیر غفارمنش دیگر بازیگران آن هستند که به تهیهکنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه تولید میشود.
سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، تدوینگر: سهراب خسروی، صدابردار: محمد امامی، چهرهپرداز: عباس عباسی، عکاس: حمیدرضا کشانی، مدیر تولید: محمود محمدطائمه، روابط عمومی: حامد سیروسکبیری، مجری طرح: اتاق هنر، مشاور کارگردان: علیرضا رئیسیان و مشاور تهیه: سیدجمال ساداتیان.
