۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

از چهارشنبه/

"پوسته" بعد از دو سال اکران عمومی می‌شود

اکران عمومی فیلم سینمایی "پوسته" ساخته مصطفی آل‌احمد در شورای صنفی نمایش به ثبت رسید.

علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اکران عمومی این فیلم برای نمایش در گروه سینمایی قدس امروز در شورای صنفی نمایش به ثبت رسید و بر همین اساس نمایش "پوسته" از چهارم اسفند‌ماه آغاز خواهد شد.

در خلاصه داستان "پوسته" آمده است: فیلم درباره یک زندانی محکوم به مرگ است که پس از اثبات بی‌گناهی‌اش آزاد می‌شود و بلافاصله در شرایطی قرار می‌گیرد که شواهد می‌تواند او را یک بار دیگر روانه زندان کند. این فیلم در بیست و هفتمین جشنواره فجر به روی پرده رفت.

حمید فرخ‌نژاد نقش اصلی این فیلم را بازی می‌کند و الناز شاکردوست، مریم کاویانی و امیر غفارمنش دیگر بازیگران آن هستند که به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه تولید می‌شود.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، تدوینگر: سهراب خسروی، صدابردار: محمد امامی، چهره‌پرداز: عباس عباسی، عکاس: حمیدرضا کشانی، مدیر تولید: محمود محمدطائمه، روابط عمومی: حامد سیروس‌کبیری، مجری طرح: اتاق هنر، مشاور کارگردان: علیرضا رئیسیان و مشاور تهیه: سیدجمال ساداتیان.

