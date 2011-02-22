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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

نخستین همایش تخصصی "دولت الکترونیک و ITIL" برگزار می شود

نخستین همایش تخصصی "دولت الکترونیک و ITIL" برگزار می شود

نخستین همایش تخصصی "دولت الکترونیک و ITIL" فردا 4 اسفندماه و در آستانه روز مهندسی در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش یک روزه که توسط شرکت فناوری اطلاعات جهانی پارس (اینفوتک ) برگزار می شود مقوله دولت الکترونیک را از زوایای مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد و تاثیرات توسعه و تحقق آن را در زندگی روزمره ارزیابی خواهد کرد.

در این همایش علاوه بر اساتید و کارشناسان متخصص حوزه فناوری اطلاعات، تعدادی از مسئولان و مدیران ارشد دولتی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ارائه آخرین و جدید ترین دستاوردها و مباحث حوزه دولت الکترونیک خواهند پرداخت و بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای خودروسازی، موسسات مالی و اقتصادی و نیز موسسات مختلف وابسته به دولت و نیروهای کشوری و لشکری آمادگی خود را برای حضور در این همایش اعلام کرده اند.

موضوعاتی چون دولت الکترونیک و خدمات و فرآیندهای آن، معرفی اصول و مبانی ITIL قابل ارائه مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان ها، معرفی مفهوم و چگونگی پیاده سازی آن در سازمان و نیز معرفی آخرین دستاوردها و اطلاعات در این زمینه به عنوان محورهای اصلی این همایش اعلام شده است. در همین حال و همزمان با اولین همایش دولت الکترونیک از چندین کتاب مرتبط با این حوزه رونمایی خواهد شد.

ITIL یا Information Technology Infrastructure Library یک استاندارد مدیریتی و نگاهی نوین برای بهبود ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات است که امروزه از سوی سازمانهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات بسیار مطرح می شود.
کد مطلب 1258969

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