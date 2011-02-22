سقف معافیت مالیاتی کارمندان 483 هزار تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از احکام لایحه بودجه سال 89 کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 89، مبلغ 58 میلیون رسال برای سال آینده تعیین می شود.

برهمین اساس، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران برای سال آینده 483 هزار تومان در ماه پیش بینی شده است.

دولت در لایحه بودجه سال 89 سقف معافیت مالیاتی کارمندان 52 میلیون و 500 هزار ریال در سال - ماهانه 437 هزار و 500 تومان - پیشنهاد کرده بود که این پیشنهاد عینا با موافقت کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس مواجه شد.