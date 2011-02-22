رهبرمعنوی مسلمانان جمهوری آذربایجان از افزودن حجاب به پوشش مدارس حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، الله شکور پاشازاده رهبر معنوی مسلمانان جمهوری آذربایجان در دیدار با گابریل کلر سفیر فرانسه در باکو گفت: بیتردید حجاب یکی از دستورات و آموزههای دین ما است و من با ممنوعیت آن مخالف هستنم. اما این موضوع به ممنوعیت حجاب بیارتباط است، چرا که موضوع مطرح شده تنها بحث لباس متحدالشکل میان دانشآموزان را دربرمی گیرد که در بسیاری از کشورها نیز وجود دارد، در این کشور حجاب را میتوان به لباس متحدالشکل مدارس اضافه کرد.
براساس اظهارات پاشا زاده برخی از نیروها که از بیثبات کردن وضعیت سود میبرند تلاش میکنند این موضوع را وارد عرصه سیاست کنند.
وی همچنین تأکید کرد که ممنوعیت حجاب در این کشور به طور رسمی صورت نگرفته و نیازهای مؤمنان همواره با دقت خاصی مدنظر قرار گرفته است.
درحال حاضر هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت پوشش حجاب یا مشخص کردن نوع پوشش زنان آذربایجانی وجود ندارد. در حقیقت در قانون اساسی این کشور حق آزادی دینی بهرسمیت شناخته شده است. وزارت آموزش آذربایجان به منظور اعمال حقیقی و عینی ممنوعیت حجاب در مدارس به قوانین آموزش متوسل شده که تصریح میکند دانش آموزان مدارس دولتی باید از لباسهای متحدالشکل استفاده کنند.
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