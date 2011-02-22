به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده در آستانه مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری از اینکه سه نامزد دیگر هم برای سمت ریاست این فدراسیون اعلام آمادگی کرده اند ابراز خوشحالی کرد و گفت: بدون شک خواست قلبی من و دیگر نامزدها براین است که وزنه برداری همیشه پاک باشد و افتخارآفرین.



سرپرست فدراسیون وزنه برداری که حالا 14 ماه و 5 روز از حکم سرپرستی اش می گذرد، این مدت را برای وزنه برداری ایران پرفرازو نشیب و البته پربار توصیف و خاطرنشان کرد: زمانی که به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شدم فضای نسبتا تاریکی بر وزنه برداری سایه افکنده بود و می دانستم کار کردن در این شرایط سخت و دشوار است.

وی ادامه داد: از طرفی معضل دوپینگ باعث ایجاد جو بی اعتمادی در این رشته ورزشی شده بود و از سوی دیگر عدم موفقت وزنه برداران در عرصه های جهانی خود دستاویزی شده بود برای عده ای از منتقدان که بگویند درهای این فدراسیون را باید بست. اما مگر می شد چشم ها را روی این همه استعداد ناب بست و وزنه برداران مشتاق و علاقه مند را از رسیدن به سکوی جهانی و آسیایی محروم کرد؟

رضازاده افزود: من از همان اول که به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شدم از همه اهالی وزنه برداری کمک خواستم اما متاسفانه آن دسته از دوستانی که نگاهی شخصی به مسائل داشتند فقط در این راه قدم برداشتند که حسین رضازاده را تخریب کنند، غافل از آنکه با این کار، وزنه برداری است که زمین می خورد نه رضازاده. درهر صورت من با نیت خدمت در فدراسیون وزنه برداری قبول مسئولیت کردم و با علم به اینکه انتظارات مردم از این رشته بالا است، آمدم تا به کمک اهالی این رشته بار دیگر وزنه برداری را به روزهای اوجش برسانم.



رضازاده با تاکید بر اینکه در اتاقش به روی هیچ کس بسته نبوده، افزود: من در تمام مدتی که به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری حضور داشتم در این فکر بودم که از همدوره‌ای هایم که هم قهرمان بودند و هم تحصیلکرده، در بدنه فدراسیون استفاده کنم. در این راه با دوستانی چون حسین توکلی، محمدحسین برخواه و شاهین نصیری نیا تماس گرفتم و اینطور نبود که نسبت به داشته‌های با ارزش وزنه برداری بی‌تفاوت باشم. الان هم برنامه ریزی ما به گونه‌ای است که بتوانیم از وجود اکثر دوستان در ارتقای سطح کیفی وزنه برداری استفاده کرده و در سایه تجربیات این عزیزان و دیگر پیشکسوتان وزنه برداری، شرایطی پیشرفت این رشته ورزشی را فراهم کنیم.



دارنده مدال طلای دو الپیک سیدنی و آتن، پاکسازی وزنه برداری را شعار و هدف اصلی اش در لباس مدیریت قلمداد و تصریح کرد: برای من بیشتر از آنکه رکوردهای وزنه برداران مهم باشد پاک بودن آنها اهمیت دارد و خوشحالم از اینکه در این 14 ماهی که از حضور من در راس فدراسیون می گذرد هیچ ورزشکاری در بدنه تیم های ملی نبود که از مواد نیروزا استفاده کرده باشد. در هر صورت حتی اگر قرار باشد از اعتبارم هزینه کنم، تا روز آخری که در فدراسیون وزنه برداری مسئولیت داشته باشم، با قدرت و جدیت تمام برای پاکسازی و سلامتی این رشته ایستادگی می کنم و از تمام اهالی وزنه برداری و مسئولان ورزش هم می خواهم که در این مسیر دشوار، یاریگر من و همکارنم در فدراسیون وزنه برداری باشند.



سرپرست فدراسیون وزنه برداری با اشاره به مجمع انتخاباتی این فدراسیون که روز پنج شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد، گفت:همه کسانی که فکر می کردند می توانند به پیشرفت وزنه برداری کمک کنند حق ثبت نام در مجمع انتخاباتی را داشتند و من خوشحالم از اینکه می بینم به غیر از خودم نامزدهای دیگری هم در مجمع حاضر خواهند بود.