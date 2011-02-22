جوهانسن و برند هم به جمع اهداکنندگان اسکار پیوستند

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر به این ترتیب جوهانسن و برند به جمع بازیگران دیگری از جمله هیو جکمن، آنت بنینگ و رابرت داونی جونیور اضافه شدند که پیشتر برای اعطای جوایز انتخاب شده بودند.



راسل برند که اخیرا با فیلم "او را به یونان ببرید" بر پرده سینماها حضور داشت، به زودی در انیمیشن "هاپ" به صدا پیشگی می‌پردازد و پس از آن در بازسازی فیلم "آرتور" بازی می‌کند. هر دو فیلم در ماه آوریل (فروردین) سال آینده اکران می‌شود.



جوهانسن که هم اکنون مشغول نقش‌آفرینی در فیلم "یه باغ وحش خریدیم" است اخیرا در فیلم "مرد آهنین 2" بازی کرده بود. هشتاد و سومین دوره مراسم اهدای جایزه اسکار 27 فوریه (هشت اسفند) در لس آنجلس برگزار می‌شود.