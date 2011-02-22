"معمر قذافی"؛ دیوانه ای که غرب از آن حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به تظاهرات مردم لیبی و احتمال سقوط دیکتاتوری "معمر قذافی" به قلم "رابرت فیسک" نوشت: روباره پیر و دیوانه لیبی و کسی که محافظان زن را به استخدام خود درآورده است، هم اکنون در سوراخی پنهان شده یا فرار کرده است.

رابرت فیسک در این مقاله نوشت: تصاویر اینترنتی را به تصویر می کشند که انسان را مبهوت می کند؛ لیبی هم اکنون به جهنمی تبدیل شده است و ایستگاههای پلیس در بنغازی و طرابلس به آتش کشیده شده اند. تیراندازی و زبانه های آتش نوشته روی سنگ قبری رژیمی است که غرب همواره از آن حمایت می کرد.

در این میان "سیف الاسلام قذافی" پسر ارشد معمر قذافی هرگونه جنگ قدرت و رقابت برای جانشینی پدر با برادرانش را رد کرده است. وی همچنین این اتهام را که دارای قدرتی فوق العاده در دستگاه هیئت حاکمه لیبی است رد کرد و گفت: من هیچ قدرت و نفوذی در دولت ندارم.

به نوشته ایندیپندنت، قذافی یک بازیگر کمدی است که در روزهای آخر دیکتاتوری خود با یک تراژدی جدی مواجه شده و از قیام مردم ناامید شده است. ستمگری هم اکنون در حمام خونی که در لیبی به راه اندخته، فرو رفته است و پس از گذشت بیش از چهل سال از ترور و سرکوبگری قذافی هم اکنون به پایان راه خود رسیده است.

این روزنامه انگلیسی در ادامه با اشاره به کشتار مردم در شهر بنغازی می نویسد: در حقیقت شهر بنغازی به حالت کشتار در سال 1979 زمانی که قذافی دانش آموزان مخالف را در میدان اصلی شهر آویزان کرد، درآمده است.

رابرت فیسک در ادامه نوشت یکی از گروههای مخالف دولت لیبی یک سال پیش گفت که هراسی از دیکتاتورهایی همچون قذافی ندارند و مردم در نهایت از ستمگری چنین دیکتاتوری به ستوه می آیند و دست به قیام می زنند.