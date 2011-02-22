یوسف بهشتینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این آزمون مربوط به نیمسال اول تحصیلی 90-89 آموزش غیرحضوری روحانیون مستقر است که از جمعه 13 تا یکشنبه 15 اسفندماه در قم برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: 289 نفر از روحانیون مستقر سراسر کشور در دوره آموزش غیرحضوری روحانیون شرکت کردند.
کارشناس جذب و تامین روحانیون مستقر سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: حضور در امتحانات پایان نیمسال برای همه طلاب عضو آموزش غیرحضوری الزامی است و در صورت غیبت در امتحان هر درس، نمره صفر منظور خواهد شد.
وی گفت: امتحانات روحانیون مستقر در مسجد حضرت خدیجه (س) واقع در خیابان سمیه شهر مقدس قم برگزار میشود که برنامه تفصیلی و کارت امتحانات پایان نیمسال همراه با سئوالات امتحان میان نیمسال (بهمن ماه) برای همه طلاب عضو آموزش غیرحضوری ارسال خواهد شد.
به مدت سه روز در قم؛
آزمون پایانی آموزش غیرحضوری روحانیون مستقر کشور برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: کارشناس جذب و تأمین روحانیون مستقر سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری آزمون پایانی آموزش غیرحضوری روحانیون مستقر سراسر کشور به مدت سه روز در قم خبر داد.
یوسف بهشتینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این آزمون مربوط به نیمسال اول تحصیلی 90-89 آموزش غیرحضوری روحانیون مستقر است که از جمعه 13 تا یکشنبه 15 اسفندماه در قم برگزار میشود.
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