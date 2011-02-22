یوسف بهشتی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این آزمون مربوط به نیمسال اول تحصیلی 90-89 آموزش غیرحضوری روحانیون مستقر است که از جمعه 13 تا یکشنبه 15 اسفندماه در قم برگزار می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: 289 نفر از روحانیون مستقر سراسر کشور در دوره آموزش غیرحضوری روحانیون شرکت کردند.



کار‌شناس جذب و تامین روحانیون مستقر سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: حضور در امتحانات پایان نیمسال برای همه طلاب عضو آموزش غیرحضوری الزامی است و در صورت غیبت در امتحان هر درس، نمره صفر منظور خواهد شد.



وی گفت: امتحانات روحانیون مستقر در مسجد حضرت خدیجه (س) واقع در خیابان سمیه شهر مقدس قم برگزار می‌شود که برنامه تفصیلی و کارت امتحانات پایان نیمسال همراه با سئوالات امتحان میان نیمسال (بهمن ماه) برای همه طلاب عضو آموزش غیرحضوری ارسال خواهد شد.