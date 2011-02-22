خادمان حوزه ترویج فرهنگ مهدویت تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عضو هیئت علمی دانشگاه و مسئول فرهنگسرای ولاء تهران پیش از ظهر سه شنبه در این همایش به تبیین ویژگیهای خانواده مهدوی از دیدگاه اسلامی پرداخت و اظهار داشت: باید در ازدواج ها نقش پدرانه حضرت ولیعصر(عج) را به رسمیت شناخت تا بتوان خانواده ای مهدوی تشکیل داد.

حجت الاسلام محمدیان با انتقاد از تشریفات بیهوده و کلان در برگزاری برخی مراسمهای عقد و عروسی، تصریح کرد: باید دانست که فرزندان آنگونه که ما می خواهیم تربیت نمی شوند بلکه آنان آنگونه که ما هستیم تربیت می شوند.

وی با تاکید بر تهذیب نفس و ایجاد محبت زوجهای جوان نسبت به هم و نسبت به امام زمان(عج) ادامه داد: امروز تمام تلاش غرب و استکبار جهانی این است که نمی خواهند سر هستی یعنی ولایت در نهاد خانواده ها نهادینه شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر توجه به مفهوم واقعی خانواده از دیدگاه اسلام و نبوت افزود: پیمانی نزد خداوند دوست داشتنی است که قوام و دوام داشته و بر بنیان اصول مهدوی نهادینه شده باشد.

دبیر اجرایی همایش بزرگ خانواده و فرهنگ انتظار اظهار داشت: این همایش با هدف رونمایی از چند محصول فرهنگی و همچنین ترویج فرهنگ انتظار میان اقشار مختلف مردم برگزار می شود.

فرید حسن پور خاطرنشان کرد: محصولات فرهنگی تولیدی این کانون از جمله نرم افزار آیریلیق، کتب جرعه ای آسمان مهمانم کن، طیبات و ترنم در این مراسم رونمایی شد.

حسن پور با بیان اینکه همایش روز دوشنبه آغازگر جنبش وبلاگ نویسی انتظار از سوی جوانان مسجدی تبریز بود، تصریح کرد: همزمان با همایش سایت تخصصی مهدویت شمال غرب کشور افتتاح شد.

این همایش به همت کانون وارثان انتظار تبریز و با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، شبکه استانی سهند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان استان، اداره کل تبلیغات اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، آستان مسجد مقدس جمکران، دفتر شمال غرب خبرگزاری رسا، شهرداری تاریخی تبریز، دارالتحقیق شهید مطهری، حوزه هنری آذربایجان شرقی و دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان برگزار شد.