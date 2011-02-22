به گزارش خبرنگار مهر، سینما سپیده در تازه‌ترین برنامه اکران فیلم‌های مستند، این‌بار سراغ مطرح‌ترین فیلم‌های داستانی کوتاه رفته است. شنبه هفتم اسفندماه از ساعت 13 تا 19 در هفت سانس فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوان نمایش داده می‌شود.

یکشنبه هشتم اسفند، فیلم‌های "آن بالا کنار جاده" ساخته مرجان اشرفی‌زاده، "مهمانی زیر آب" ساخته بابک امینی، "خانه فاطمه کجاست" به کارگردانی فریدون نجفی، "آقای تابی" کاری از محمدرضا اجاقی و "خواب سرد" به کارگردانی پیمان نهان قدرتی در چهار سانس و به ترتیب از ساعت 13، 15،17 و 19 روی پرده می‌روند.

این فیلم‌ها تا سه‌شنبه دهم اسفندماه روی پرده هستند و از 11 اسفند با نمایش جدیدترین فیلم مستند رضا سبحانی، دور جدید اکران فیلم‌های مستند در سینما سپیده آغاز می‌شود. در برنامه جدید اکران فیلم‌های مستند دو فیلم مستند "رویای دانوب" به کارگردانی رضا سبحانی و "زروان" ساخته حسن نقاشی، طی چهار سانس 13، 15، 17، 19، سه روز پایانی هفته (چهارشنبه،‌ پنجشنبه، جمعه) در سالن شماره 2 سینما سپیده روی پرده می‌روند.

حضور در برنامه‌های "پاتوق هنرمندان سینما- مستند" برای فیلمسازان، دانشجویان، خبرنگاران، اعضای صنوف خانه سینما و کانون فیلم "سینماحقیقت"، با ارائه کارت شناسایی رایگان است.