37 دستگاه پرداخت الکترونیکی گازبها در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی پیش از ظهر سه شنبه در نشست این شکرت افزود: پرداخت الکترونیکی گازبها هزینه های مربوط به پرداخت را نیز کاهش خواهد داد.

وی اظهار داشت: با بهره گیری از روشهای مختلف برای پرداخت غیرحضوری قبوض به میزان قابل توجهی می توان در وقت و هزینه های مربوط به پرداخت گاز بها صرفه جویی کرد.

وی با اشاره به روشهای مختلف پرداخت غیر حضوری که از جمله آنها می توان به خودپردازهای بانکها (ATM)، اینترنت، تلفن بانک و اینترنت و موارد دیگر اشاره کرد گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از مشترکان شرکت از روشهای مذکور جهت پرداخت گاز بها استفاده می کنند.

سنگدوینی گفت: لذا این شرکت به منظور وسعت خدمات خود سیستم پرداخت POS را نیز به لیست پرداخت الکترونیکی خود اضافه کرد که در این رابطه پس از رایزنیهایی انجام شده با مسئولان بانک صادرات، تعداد 37 دستگاه تهیه و در سطح ادارات گاز رسانی و مراکز امداد گاز بانی نصب و راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: مشترکان می توانند با مراجعه به ادارات گاز استان و مراکز امداد گاز بانی از این دستگاه جهت واریز مبلغ گاز بها خود و همچنین هزینه قطع و وصل گازاستفاده کنند تا به نحو مطلوبی در روند پرداخت گاز بها تسهیل شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در ادامه از مشترکان تقاضا کرد: در صورت امکان از سیستمهای الکترونیکی جهت پرداخت فیش قبض گاز استفاده کنند، زیرا که علاوه بر اینکه راحتی و آسایش و همچنین تسریع در پرداخت را به همراه داشته و از صرف وقت و هزینه های اضافی مرتبط جلوگیری می کند، کمک بزرگی در توسعه گازرسانی و چرخه اقتصادی استان است.

محمود کیا سرپرست مالی و پشتیبانی گاز گلستان در خصوص قابلیت سیستمPOS که در سطح ادارات و مراکز گاز بانی مستقر شده اند گفت: این دستگاه قابلیت انجام دو کار را برای پرداخت گاز دارد بنحوی که مشترک هم می تواند اقدام به پرداخت گاز بها خود کند و هم اینکه چنانچه گاز آنها قطع باشد از طریق دستگاه مربوطه هزینه قطع و وصل گاز را نیز بپردازد.

وی گفت: در این صورت دو برگ رسید مجزا صادر می شود و مشترک می تواند هر دوی آنرا به اداره گازو یا مراکز امداد گازبانی منطقه ارائه دهد تا اقدامات بعدی در خصوص وصل گاز ایشان انجام گیرد.

وی در زمینه جزئیات و نحوه پرداخت قبوض از طریق سیستم POS افزود: روش استفاده از این سیستم بسیار سهل و آسان است بنحوی که مشترکان در مرحله اول می توانند با قرار دادن کارت خود در دستگاه و انتخاب گزینه پرداخت بر روی دستگاه اقدام به انتخاب نوع قبض کنند.

کیا افزود: همچنین پس از وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت، دستگاه مبلغ مورد نظر را برای مشتری به نمایش می گذارد که با تائید مشتری مبلغ مربوطه به راحتی پرداخت شده و در انتها رسید واریزی توسط دستگاه ارائه می شود و نیازاست مشترک رسید دریافتی را حفظ کرده تا اگر در آینده ابهامی بوجود آید،بتوان از طریق آن موضوع را پیگیری کند.