رونمایی از کتاب مجموعه بیانات رهبری در حوزه فرهنگ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست خبری حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پیرامون موضوع سالگرد شهادت آیت الله محلاتی از کتاب "فرهنگ، نظام فرهنگی، تولیدات فرهنگی " که شامل رهنمودها، راهبردها و راهکارهای مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ است رونمایی شد.

حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در هنگام رونمایی از این کتاب عنوان کرد: این کتاب اثری بی بدیل است که شامل مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی کشور می باشد و برای هر محقق، دانشمند و دانش پژوه که می خواهد در این حوزه کار کند بسیار مفید است.

وی همچنین به رونمایی از کتاب " انسان مطلوب" که چندی پیش رونمایی شد اشاره کرد و افزود: کتاب " انسان مطلوب" نیز مانیفست کامل یک انسان مسلمان است و مطالعه این کتاب نیز برای هر انسان مسلمانی ضروری است.

گفتنی است کتاب "فرهنگ، نظام فرهنگی و تولیدات فرهنگی" در یک مجلد و به همت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه و همچنین معاونت روابط عمومی و انتشارات این نهاد توسط محمد قاسم فروغی جهرمی گردآوری شده است.