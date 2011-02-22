95 درصد درآمدهای شهرداری در 6 ماهه اول سال محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه هزینههای جاری 8 برابر هزینههای عمرانی در 6 ماهه اول سال بوده است گفت: این نشان میدهد که این بودجه منطبق با بودجه مصوب نیست و 100 درصد آنچه که نباید میکردیم را انجام دادهایم و این جای پاسخگویی دارد.
وی با اشاره به اصلاح سیستم کدنویسی در بودجه شهرداری گفت: تمام این اصلاحات برای آن انجام میشود که شورا ابزار مقایسه داشته باشد و سئوالهایی که همیشه از طرف شورا مطرح میشد و بیجواب میماند به پاسخ برسد. شهرداری باید بپذیرد که برخی از کارها را به صورت تیمی انجام دهد. هزینه 4 درصدی عمرانی یعنی ما تیمی عمل نمی کنیم که شورا نیز در این رابطه مقصر است، باید دو طرف قاعده بازی رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری میدان بزرگی است و میطلبد به صورت تیمی کارها انجام شود، گفت: بسیاری از کارهایی که انجام شده کارهای مفیدی است اما منطبق بر برنامه نیست. کار خوب بر زمین مانده زیاد است و شهرداری باید برنامهها را سرلوحه کارهای خود قرار دهد و اگر پروژهای در اولویت است باید در شورا مطرح و به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه چند سال است که شورا برای احداث نمایشگاه هزینه و بودجه در نظر میگیرد، گفت: چه فعالیتی در این رابطه انجام شده است. پروژههایی که در برنامه دیده نشده است نیاز به پاسخگویی دارد.
معصومه ابتکار نیز در این رابطه گفت: بهتر بود در کنار گزارشات مالی تحلیلهایی نیز ارایه میشد.
حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر نیز با انتقاد از نحوه محاسبه حسابهای مالی شهرداری گفت: این نحوه گزارش مانند این میماند که ما ماشین حساب خریداری کرده باشیم اما حسابها را با چرتکه حساب کنیم.
وی ادامه داد: سندهای مالی پیوستگی ندارند.
