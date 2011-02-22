نمایشگاه تخصصی مبلمان و منبت در همدان دایر شد

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان در حاشیه گشایش این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت چهار روز در همدان دایر خواهد شد، گفت: با توجه به نزدیکی ایام نوروز برپایی این نمایشگاه تخصصی فرصت مناسبی برای عرضه محصولات خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ابراز امیدواری کرد واحدهای تولیدی منبت، چوب و سایر مصنوعات چوبی بتوانند بخشی از آثار خود را به در این نمایشگاه فروش برسانند.

عباسی با بیان اینکه حضور در نمایشگاه‌ها زمینه مناسبی برای ایجاد بازار فروش و معرفی این محصولات برجسته ایجاد می‌کند، گفت: زمان برگزاری این نمایشگاه با توجه به نزدیکی ایام نوروز بسیار مناسب است.

وی اظهار داشت: مساحت این نمایشگاه هزار و 700 متر مربع است که در قالب 42 غرفه میزبان علاقمندان به صنایع چوبی است.

شش هزار کارگاه منبت در همدان دایر است

وی با بیان اینکه منبت و مبلمان منبت بیش از شش هزار کارگاه را در همدان به خود اختصاص داده است، افزود: در این کارگاه ها بیش از 12 هزار نفر به تولید آثار هنری اشتغال دارند.

عباسی اضافه کرد: بیشترین شرکت‌کنندگان در این سالن از منبت‌کاران تویسرکان، ملایر، همدان و نهاوند هستند و هنرمندان روستاهای اشترمل، جیجان کوه، سید شهاب، عین آباد، بادامک و جوکار حضور چشمگیری در این نمایشگاه دارند.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان میزان مشارکت و تقاضای صنعتگران روستایی را نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد: با ایجاد زمینه‌هایی از این نوع، به دنبال مهیا کردن رشد اقتصادی فعالان تولیدی هستیم.