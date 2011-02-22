بازار اسباب بازی مشهد در تسخیر مانکنهای شیطانی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این در حالی است که عرضه عروسکهای خارجی در بازار مشهد نگرانی های خانواده ها و برخی محافل فرهنگی را برانگیخته است.

این عروسکها که با قیمتهای 50 تا یک میلیون ریال در فروشگاههای لوکس مشهد عرضه می شود، اغلب مبتذل بوده و مروج فرهنگ منحط غرب است.

بررسی آمار نشان می دهد در هر ماه 2 میلیون و 600 هزار دلار اسباب‌بازی از مبادی ورودی و به صورت قانونی وارد کشور می‌شود که حدود 10 درصد این رقم سهم خراسان رضوی و بویژه شهر مشهد است.

قحطی عروسک ایرانی در بازار مشهد

شواهد نشان می دهد به دلیل گران بودن عروسکهای فرانسه، ایتالیا، انگلیس و کره جنوبی، محصولات ساخت چین به دلیل ارزان بودن از بازار فروش مناسبی برخوردار شده است.

در این باره یکی از شهروندان به خبرنگار مهر در مشهد گفت: برای خرید عروسک برای دخترم به بازار مراجعه کرده ام اما عروسک مناسبی پیدا نکرده ام.

مریم خانی زاده با بیان این که اغلب عروسکها موجود در بازار چینی است ادامه داد: این عروسکها کپی عروسکهای آمریکایی یا انگلیسی است.

وی افزود: عروسک یکی از اسباب بازیهای مورد علاقه دختران است اما نمونه مناسب ایرانی در بازار وجود ندارد.

وی ادامه داد: چند سال قبل پس از تبلیغات فراوان عروسک های دارا و سارا وارد بازار شد اما اکنون در بیشتر فروشگاهها اثری از این عروسک دیده نمی شود.

این شهروند خاطرنشان کرد: در حال حاضر عروسک متناسب با فرهنگ کشورمان در بازار یا وجود ندارد و یا بسیار کم است.

بازار قاچاق داغ است

فروشندگان اسباب بازی به این نکته اشاره می کنند که در حال حاضر کمتر از 3 درصد از اسباب بازیهای عرضه شده در بازار بزرگ مشهد ساخت داخل است این به این معنی است که بازار اسباب بازی و عروسک مشهد در انحصار خارجی ها است.

در این باره یکی از فروشندگان اسباب بازی نیز با اشاره به فروش بالای عروسکهای خارجی دراین شهر به خبرنگار مهر در مشهد گفت : این عروسکها اغلب به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

علی خسروی زاده افزود: بخش عمده ای از عروسکها ساخت کشور چین است، اما از کشورههای اروپایی نیز عروسکهای زیادی در بازار وجود دارد.

وی با بیان این عروسکهای خارجی مشتریا ن خاص خود را دارد، ادامه داد: بعضی از خانواده های که برای تهیه عروسک مناسب به بازار مراجعه می کنند از خرید این گونه عروسکها خودداری می کنند اما برخی نیز به دنبال عروسکهای روز دنیا هستند.

وی با اشاره به کیفیت بالای عروسکهای خارجی اظهارداشت: اما بشتر عروسکهای چینی از جمله عروسکهای موزیکال بدون کیفیت بوده و پس از مدتی خراب می شود.

وی تصریح کرد: تقریبا همه اسباب بازی های موجود در بازار مشهد خارجی است که به صورت چمدانی، قاچاق و یا واردات رسمی وارد بازار می شود.

خانواده ها تحریم کنند

کارشناسان معتقدند بازی ‌یکی‌ از مهم‌ترین‌ عواملی ‌است‌ که‌ بر روحیه ‌و شخصیت‌ کودک، اثر شگرفی‌ برجا می‌گذارد و شاید به همین دلیل باشد که موضوع اسباب بازی و پیامدهای فرهنگی آن همواره مورد توجه و بررسی کارشناسان بوده است.

در این باره یک کارشناس مسایل فرهنگی با اشاره به وفور اسباب بازی های خارجی در بازار مشهد، عرضه عروسکهای مبتذل را یکی از ابزارهای تهاجم فرهنگی ذکر کرد و گفت: از آنجایی که بسیاری از باورها و رفتارها در دوران کودکی شکل می گیرد شاهد هستیم که دشمنان تلاش می کنند نسل آینده را هدف قرار دهند.

خلیل پپروانی با بیان اینکه کودکان با بازی با عروسکها به نوعی فرهنگ ‌‌و ارزشها را درونی‌می‌کند، اضافه کرد: متاسفانه برای مقابله با این موضوع اقدام قابل توجهی انجام نداده ایم و حتی شاهدیم که در همین بازار مشهد همه جور عروسک عرضه می شود.

وی خواستار مراقبت بیش از پیش خانواده ها و تحریم خرید این عروسکها شد و تصریح کرد: مانکن های شیطانی بایستی از فروشگاههای این شهر جمع آوری شوند.

وی ادامه داد: هدف اصلی سازندگان این عروسکهای مبتذل علاوه بر رسوخ فرهنگ منحط غرب ، برهنگی و عفاف زن مسلمان است.

وی با تاکید بر تربیت دینی کودکان تصریح کرد: با توجه به بازار داغ اسباب بازی خارجی در مشهد، باید متولیان عرضه اسباب بازی های بومی را در حوزه سیاستگذاری فرهنگی در دستور کار قرار دهند.

فروشگاههای متخلف پلمپ می شوند

اما در این باره معاون دادستان مشهد با تاکید بر هوشیاری بیشتر خانواده ها از مبارزه با عرضه‌کنندگان محصولات ضد فرهنگی خبر داد.

امیر مرتضوی با هشدار به فروشندگان عروسک‌های مبتذل و مستهجن اظهار کرد: ‌پیگیری‌های غیر محسوس ضابطان قضایی برای شناسایی فروشندگان و عرضه‌کنندگان این‌گونه عروسک‌ها در مشهد آغاز شده است.

وی تصریح کرد: هر مغازه‌ای که اقدام به عرضه این قبیل کالاها بکند بدون پلمب و فروشنده آن تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.

اضافه می شود به تازگی برخی از فعالان فرهنگی مشهد در نامه ای به مسئولان این شهر از عرضه عروسکهای مبتذل خارجی در این شهر به شدت انتقاد و خواستار جمع آوری آنها شده بودند.

گزارش: امیر پرورش