۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

آرسنال بازیکن بارسلونا را به خدمت گرفت

تیم فوتبال آرسنال با "جان میکل تورال هارپر" بازیکن 16 ساله بارسلونا به توافق رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تورال که در تیم جوانان الف بارسلونا بازی می کند با انعقاد قراردادی به ارزش 350 هزار یورو به آرسنال خواهد پیوست. تیم لندنی پیش از این در سال 2003 سسک فابرگاس را از بارسلونا به خدمت گرفته است.

بر پایه گزارش ساکرنت، مادر تورال انگلیسی است و بارسلونا با وجود اینکه تلاش کرده این بازیکن را متقاعد کند به حضور چهارساله خود در این تیم ادامه بدهد، اما وی علاقمند است فوتبال خود را در لندن دنبال کند.

تورال در تیم زیر 16 سال اسپانیا هم بازی کرده و توانایی تکنیکی و قدرت بدنی این بازیکن را از ویژگی های بارز او برشمرده اند. گزارش ها حاکی از آن است که آرسنال همچنین علاقمند بود "سرگی سمپر"، دیگر بازیکن 16 ساله بارسلونا را به خدمت بگیرد اما این بازیکن ماندن در تیم اسپانیایی را ترجیح داد.

