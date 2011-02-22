پیامبر اکرم همواره حامی شعر و شاعران بودند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، استاندار یزد صبح سه شنبه در نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس گفت: نام این کنگره دفاع مقدس نهاده شده و با نشان‌هایی از کلاه‌خود و کوله‌پشتی و پوتین... انسان را به یاد دفاع مقدس و عرصه‌های جهاد و شهادت، رزمندگان غیور سپاه اسلام، یاد نبرد شرق کارون، اروند‌کنار، فاو و دریاچه نمک، جاده‌ ام‌القصر، خرمشهر خونین با مسجد جامع یاد شلمچه، یاد کربلای 5 و یاد قطعه قطعه شدن برادران ما در دریاچه ماهی می‌اندازد.

به گفته وی این کنگره ما را به یاد اخلاص‌ها از رزمندگان می‌اندازند چرا که هر چه بود اخلاص نسبت به خدا و ولایت علوی و ولایت فقیه بود.

استاندار یزد ادامه داد: اما باید دید رسالت و مسئولیت تعهد ما در قبال این اخلاص‌ها چیست؟ یکی از رسالت‌ها و مسئولیت‌های ما برگزاری مجالسی این گونه است تا در آن راویان به نقل بپردازند. همان گونه که زینب کبری و حضرت سجاد در شام و کوفه وقایع را بازگو کرده‌اند.

فلاح‌زاده در ادامه ضمن اشاره به راویان خاطر نشان کرد: راویان دفاع مقدس باید از وقایع روزهای هشت سال دفاع مقدس بگویند که در اروند و کارون گذشت، از آنچه در روزهای سخت به رزمندگان اسلام رفت، باید بنگارند بر آنها چه رفت و وظیفه ما چیست.



به گفته فلاح‌زاده هنرمندان و شاعران و قلم به دستان ما و عالمان ربانی ما باید به تعهد خود عمل کنند. راویان خدا محور ما باید به رسالت و مسئولیت خود همت گمارده و عمل کنند که به نظر می‌رسد بنیاد حفظ آثار بخشی از این مسئولیت را انجام داده و می‌دهد.



استاندار یزد تأکید کرد: در تاریخ آمده پیامبر(ص) در برهه‌ای از زمان با شعر به مخالفت برخواستند اما باید پرسید چه شعری؟ شعری که حامی قداره‌بندان تاریخ، حامی جنایت و شلاق و زور بود؛ شعری که پیامبر می‌فرمایند در سینه این شاعران فساد و شرک جایی گرفته بود پس ایشان ریشه این شعر را از تاریخ کند و منکوب کرد.



وی در ادامه یادآور شد: پیامبر با شعر جاهلی که در خدمت شرک و بت‌پرستان تاریخ و در خدمت اشرافیت بود به مبارزه برخواستند البته تا سال‌های سال هم این گونه شعر غیرمتعهدانه نتوانست سربلند کند تا اینکه بنی‌امیه آن را مجددا احیا کرد.

فلاح‌زاده در مورد موضوع هنر برای هنر اضافه کرد: این امر هم از دیدگاه پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) منسوخ و منکوب است. امام (ره) فرمودند این قلم‌ها است که شهدا را می‌سازد چرا که شهادت و قلم دو رسالت مکمل یکدیگرند و انفکاک ناپذیر؛ شهید به شهادت می‌رسد تا زورگویان و متجاوزان سرکوب شوند.



به گفته وی رسالت قلم هم اینگونه است شاعران و نویسندگان ما همین اینگونه عمل کرده‌اند اماچه کسی است که نقش هنرمند متعهد شاعر مسئول، متفکر خداشناس را در جهت آگاهی جامعه قدم می‌دارد نداند.



استاندار یزد با تأکید بر دایرة‌المعارف اسلام و تشییع تصریح کرد: در دایره اسلام و تشیع وقتی به شعر شیعی و عاشورایی می‌نگریم نمی‌توانیم نقش حسام، نقش کمیت، نقش دعبل خدایی، حافظ، سعدی، وحشی بافقی و همچنین نقش حمید سبزواری و سبزواری‌ها را در این مملکت نادیده گرفت. نمی‌توان نقش شاعرانی که در مسیر و طریق امامت، ولایت و نبوت هستند نادیده گرفت.



وی عنوان کرد: نقش شاعران در جهت انقلاب‌هایی که از انقلاب اسلامی الگو گرفته و حاکمان دیکتاتور خود را به خاک مزلت می‌کشانند تأثیرگذار بوده است، چرا که شاعر متعهد صاحب دعوت انسان به حق است، قلم‌ها عشق‌های برتر را بذر‌افشانی می‌کند، انسان‌ها متحول می‌سازند، پس ارزش قلم به پیام آن است.