پریسا عشقی، تهیهکننده تله فیلم "حدس بزن چه کسی برای عید میآید" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم برای نوروز شبکه دو تهیه میشود. امیدواریم به موقع آن را آماده کنیم.
در فیلم تلویزیونی "حدس بزن چه کسی برای عید میآید" سیدمهرداد ضیایی، آشا محرابی، امیر کاظمی و سعید داخ بازی میکنند و داستان درباره پسری است که خودش را برای کنکور آماده میکند، اما خانوادهاش به کیش میروند و ...
عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: پریسا عشقی، مدیر تصویربرداری: ناصر کاووسی، صدابردار: منصور شهبازی، تدوین: محمدحسین کشاورز، موسیقی: افشین عزیزی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: بهرام ملکی و مدیر تولید: حمیدرضا وفایی.
نظر شما