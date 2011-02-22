صدای ساز گروه مهتاب رو در گرگان پیچید

امیرلطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این گروه در سال 85 توسط وصال عرب زاده تاسیس شد و تا کنون اجراهای بسیاری در کشورهای مختلف داشته است.
وی به حضور گروه مهتاب رو در سه دوره این فستیوال بزرگ بین المللی اشاره کرد و اظهار داشت: محوریت و هویت این گروه بر اساس ساز سه تار شکل گرفته است.
رئیس انجمن موسیقی استان، ساخته مجموع قطعات این کنسرت را بر اشعار سیاوش کسرایی، سهراب سپهری، حافظ و مولانا عنوان کرد و افزود: در مجموع شش قطعه به آهنگسازی محمد سلیمان نیا، هومان رومی و جلال پورسعید اجرا می شود.
در اولین شب بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در گرگان، وحید تاج- آواز، حسین قاسم زاده- نی، محمد سلیمانیان - سنتور، سیاوش کرمی - سه تار، مهدی سادات- تنبک، محمد مخاطبی - سه تار و وصال عرب زاده - سه تار و سرپرست گروه به اجرای برنامه پرداختند.
بخش استانی جشنواره بین المللی موسیقی فجر از شامگاه دوشنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز شد.
این جشنواره تا هشتم اسفندماه ادامه دارد.
نظر شما