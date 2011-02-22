صدای ساز گروه مهتاب رو در گرگان پیچید

امیرلطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این گروه در سال 85 توسط وصال عرب زاده تاسیس شد و تا کنون اجراهای بسیاری در کشورهای مختلف داشته است.

وی به حضور گروه مهتاب رو در سه دوره این فستیوال بزرگ بین المللی اشاره کرد و اظهار داشت: محوریت و هویت این گروه بر اساس ساز سه تار شکل گرفته است.

رئیس انجمن موسیقی استان، ساخته مجموع قطعات این کنسرت را بر اشعار سیاوش کسرایی، سهراب سپهری، حافظ و مولانا عنوان کرد و افزود: در مجموع شش قطعه به آهنگسازی محمد سلیمان نیا، هومان رومی و جلال پورسعید اجرا می شود.

در اولین شب بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در گرگان،‌ وحید تاج- آواز، حسین قاسم زاده- نی، محمد سلیمانیان - سنتور، سیاوش کرمی - سه تار، مهدی سادات- تنبک، محمد مخاطبی - سه تار و وصال عرب زاده - سه تار و سرپرست گروه به اجرای برنامه پرداختند.

بخش استانی جشنواره بین المللی موسیقی فجر از شامگاه دوشنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز شد.

این جشنواره تا هشتم اسفندماه ادامه دارد.