آغاز مسابقات فوتبال انتخابی المپیک در آسیا/ رقابت 22 تیم برای گذر از مرحله اول

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در این دوره از رقابتها 35 تیم آسیایی حضور دارند و برای سه و نیم سهمیه نهایی این قاره برای حضور در المپیک رقابت می کنند.
در مرحله اول که چهارشنبه 4 اسفندماه آغاز می شود 22 تیم رنک پایینتر (بر مبنای حضور در بازیهای انتخابی المپیک 2008 پکن) در بازی رفت به مصاف هم میروند تا در روز 18 اسفند 1389 دیدار برگشت را برگزار کنند.
براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی یمن - سنگاپور در این مرحله از مسابقات به دلیل ناآرامیها اخیر به تعویق افتاد. در تهران هم بازیهای ایران با جدال با قرقیزستان آغاز میشود.
در مرحله دوم، 11 برنده مرحله اول به 13 تیم رنک بالاتر ملحق می شوند تا دوباره در یک بازی پلیآف رفت و برگشت در تاریخهای 19 و 23 ژوئن 2011 (29 خرداد و دوم تیر 1390) بازی کنند.
12 تیمی که از مرحله دوم صعود کردهاند در مرحله سوم به سه گروه چهار تیمی تقسیم خواهند شد تا بعد از بازیهای رفت و برگشت تکلیف تیمهای آسیایی در المپیک 2012 لندن را مشخص کنند. بازیهای گروهی مرحله سوم از 21 سپتامبر 2011 تا 14 مارس 2012 (30 شهریور تا 23 اسفند 1390) برگزار خواهد شد.
سه تیم برتر هر گروه مستقیم به المپیک می روند و سه تیم دوم از 25 تا 29 مارس 2012 (6 تا 10 فروردین 1391) در یک ورزشگاه باهم رقابت خواهند کرد تا تیم برتر در بازی پلیآف به مصاف نماینده آفریقا برود.
مرحله اول: (تیمهای رده 14 تا 35)
تیمهای کویت، تایلند، عمان، امارات، ایران، مالزی، اندونزی، یمن، هنگ کنگ، اردن، هند، پاکستان، میانمار، مالدیو، فلسطین، سنگاپور، بنگلادش، ترکمنستان، تاجیکستان، چین تایپه، قرقیزستان و سریلانکا در مرحله اول بازی می کنند.
مرحله دوم: (تیمهای رده یک تا 13)
تیمهای کره جنوبی، استرالیا، چین، ژاپن، عراق، بحرین، قطر، عربستان، کره شمالی، سوریه، لبنان، ازبکستان و ویتنام در رنک یک تا 13 هستند و از دور دوم وارد رقابتها می شوند.
برنامه دیدارهای مرحله اول که از چهارشنبه 4 اسفند آغاز میشود به شرح زیر است:
* تایلند - فلسطین
* اردن - چین تایپه
* یمن - سنگاپور ( به تعویق افتاد)
* کویت - بنگلادش
* مالزی - پاکستان
* امارات - سری لانکا
* هند – میانمار
* عمان – تاجیکستان
* اندونزی – ترکمنستان
* ایران- قرقیزستان
* هنگ کنگ - مالدیو
نظر شما