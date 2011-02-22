  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

تکواندو جام باشگاههای آسیا/

گسترش فولاد تبریز حریف دانشگاه آزاد در فینال شد

گسترش فولاد تبریز حریف دانشگاه آزاد در فینال شد

دیدار نهایی سومین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاه‌های آسیا را دو تیم ایرانی گسترش فولاد تبریز و دانشگاه آزاد برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  در مرحله نیمه نهایی این رقابتها ظهر امروز دانشگاه آزاد اسلامی قهرمان 2 دوره گذشته جام باشگاه های آسیا، با برتری مقابل تیم افغانستان الف به فینال مسابقات راه یافت. شاگردان سید نعمت خلیفه  در پیکار با افغانستان الف 4 بر یک به برتری دست یافتند و راهی فینال رقابتها شدند.

در این دیدار و  در وزن 54 کیلوگرم سید احسان نقیب زاده 12 بر 11 بر عبدالوهاب زازایی غلبه کرد. در وزن 63 کیلوگرم محمد هداوند احمدی 12 بر 3 مغلوب سید حسن رضایی شد.  در وزن 82 کیلوگرم روح اله طالبی 10 بر یک شهاب الدین بکتاش را برد . در وزن 72 کیلوگرم علیرضانصر آزادانی 16 بر 4 بر روح اله نیک پا دارنده مدال برنز المپیک غلبه نمود  با این چهار پیروزی و مسجل شدن پیروزی دانشگاه آزاد  مسابقه وزن 82+ کیلوگرم بین افشین ساکت و پرویز ناظری به دلیل پیروزی تیم ایرانی انجام نشد. 
 
در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی گسترش فولاد تبریز با برتری 3 بر2 مقابل جوانه راهی دیدار نهایی شد. در این دیدار محمد امامی با برتری 3بر2 مقابل نادری و علی شاکری با برتری 5 بر یک مقابل حسین کیانی دو تکواندوکار پیروز جوانه بودند. علی مروی مقدم، مرتضی شیری و مجید رجبی هم سه تکواندوکار پیروز گسترش فولاد تبریز بودند.
 
بنابراین عصر امروز جوانه برای کسب مقام سوم باید به دیدار افغانستان برود و دانشگاه آزاد و تبریز هم دیدار نهایی را برگزار خواهند کرد.
کد مطلب 1258999

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه