گسترش فولاد تبریز حریف دانشگاه آزاد در فینال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی این رقابتها ظهر امروز دانشگاه آزاد اسلامی قهرمان 2 دوره گذشته جام باشگاه های آسیا، با برتری مقابل تیم افغانستان الف به فینال مسابقات راه یافت. شاگردان سید نعمت خلیفه در پیکار با افغانستان الف 4 بر یک به برتری دست یافتند و راهی فینال رقابتها شدند.

در این دیدار و در وزن 54 کیلوگرم سید احسان نقیب زاده 12 بر 11 بر عبدالوهاب زازایی غلبه کرد. در وزن 63 کیلوگرم محمد هداوند احمدی 12 بر 3 مغلوب سید حسن رضایی شد. در وزن 82 کیلوگرم روح اله طالبی 10 بر یک شهاب الدین بکتاش را برد . در وزن 72 کیلوگرم علیرضانصر آزادانی 16 بر 4 بر روح اله نیک پا دارنده مدال برنز المپیک غلبه نمود با این چهار پیروزی و مسجل شدن پیروزی دانشگاه آزاد مسابقه وزن 82+ کیلوگرم بین افشین ساکت و پرویز ناظری به دلیل پیروزی تیم ایرانی انجام نشد.

در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی گسترش فولاد تبریز با برتری 3 بر2 مقابل جوانه راهی دیدار نهایی شد. در این دیدار محمد امامی با برتری 3بر2 مقابل نادری و علی شاکری با برتری 5 بر یک مقابل حسین کیانی دو تکواندوکار پیروز جوانه بودند. علی مروی مقدم، مرتضی شیری و مجید رجبی هم سه تکواندوکار پیروز گسترش فولاد تبریز بودند.