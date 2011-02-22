عملیات اجرایی پژوهشکده فناوری پیشرفته هوا و خورشید آغاز شد

محمد اسماعیل همدانی گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به کلنگ‌زنی این پژوهشکده فناوری‌های پیشرفته در دانشگاه صنعتی اصفهان، افزود: این پژوهشکده بستری مناسب برای ورود نیازهای تحقیقاتی صنعت به دانشگاه به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از توجه بخش صنعت به تحقیقات دانشگاهی، اظهار داشت: امیدواریم پژوهشکده پیشرفته هوا خورشید در شهریورماه سال 1390 و هفته دولت افتتاح شود.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به قرارداد شرکت هسا با وزارت نیرو به منظور ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های برق بادی به قدرت پنج هزار مگاوات و همچنین نیروگاه‌های برق خورشیدی به قدرت 10 هزار مگابایت تصریح کرد: پژوهشکده فناوری‌های نوین هوا و خورشید در راستای اجرای قرارداد مذکور احداث و تاسیس می‌شود.

وی با تاکید بر بهره‌مندی از توان علمی محققان، دانشجویان و اساتید کشور در این پژوهشکده دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: اولین طرح در پژوهشکده فناوری‌های پیشرفته هوا و خورشید، ساخت توربین بادی و سایت انرژی خورشیدی برای تولید برق منطقه مرکزی ایران خواهد بود.

همدانی گلشن با اشاره به اینکه این پژوهشکده با شرکت هسای اصفهان نیز ارتباط نزدیکی خواهد داشت، بیان داشت: بر اساس این ارتباطات، تحقیقات حوزه انرژیهای نو و تجدید پذیر به سفارش شرکت هسا، در پژوهشکده تداوم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان بهترین مکان برای استقرار این پژوهشکده به شمار می‌رود، گفت: دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از دانشگاه‌های برتر علمی کشور محسوب می‌شود که پیش از این در اجرای پروژه‌های زیرسطحی و زیردریایی‌ها توان بالای علمی و اجرایی خود را در کشور ثابت کرده است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: برای احداث پژوهشکده فناوریهای نوین هوا و خورشید، زمینی به وسعت 80 در 120 متر مربع از سوی دانشگاه صنعتی اصفهان تامین شد و مبلغی بالغ بر 1.5 میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز پژوهشکده از سوی هسا اختصاص یافت.