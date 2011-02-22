دانش آموزان استثنایی همدان کارت الکترونیکی آتیه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ایرج بصیری در دومین همایش استانی انجمن اولیا و مربیان دانش آموزان استثنایی استان همدان افزود: کارت های الکترونیکی آتیه به دانش آموزانی که از سال 1381 تا 1386 در مدارس استثنایی استان همدان مشغول به تحصیل بوده اند تعلق گرفته است.

بصیری به خانواده های دانش آموزان توصیه کرد به جای هزینه مبلغ تخصیص یافته به دانش آموزان، با سرمایه گذاری و خرید سهام و افزایش موجودی گام مؤثری در راستای تامین آتیه فرزندان بردارند.

بصیری با بیان اینکه یکی از تشکل های بسیار مهم و تاثیر گذار انجمن اولیا و مربیان کودکان و مربیان استثنایی است، گفت: فعالیت های این انجمن در کشور کم نظیر است.

رئیس انجمن اولیا و مربیان دانش آموزان استثنایی استان همدان نیز با اشاره به روند شکل گیری انجمن ها گفت: تلاش انجمن برای تعامل با مسئولان دوره های مختلف و جلب مشارکت آنها و تعامل با سایر ارگان ها نوید آینده ای خوب برای این گروه از دانش آموزان را دارد.

محمد شکوهی گفت: توجه به بحث اشتغال دانش آموزان استثنایی و ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی از اهداف تشکیل این انجمن ها است.