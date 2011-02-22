کنگره سراسری شعر دفاع مقدس امسال کیفی تر از سالهای گذشته بود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار محمدتقی خادمی نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس به لحاظ کمی و کیفی بهتر از سالهای گذشته است.
سردار خادمی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری اضافه کرد: مقام معظم رهبری، فرمانده کل قوا دهها فعالیت ملی و بزرگ را به دوش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قرار دادهاند، پس از جنگ تحمیلی و سالهایی که گذشت بخشی از این فعالیتها بروز و ظهور یافت و برخی در آینده خود را نشان میدهد.
معاون هماهنگی بنیاد حفظ و اثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ابراز داشت: ایشان بنیاد را موظف کردهاند به عنوان حمایت کننده دستگاههای سیاستگذار موظف است تا فضای فرهنگی و دفاع مقدسی را ایجاد کند تا نسل جوان از آن بهرهبرند و به فرهنگ عمومی غلبه یابند.
خادمی با اشاره به فعالیتهای بنیاد گفت: فعالیتهای بزرگ در سطح ملی و بینالمللی را با مشارکت همه دستگاهها تولیت میکنیم تا به نوعی در سبد فرهنگی کشور قرار گیرد و امیدواریم به مانند دوران دفاع مقدس که کشور بیمه شد در زمان بحرانهای اجتماعی و فرهنگی حال حاضر هم بتوان کشور را بیمه کرد و مصداقهای بزرگ همانند ایثار و سربازی را با مفاهیم هنر و ادبیات عجین کرده و به نسل آینده منتقل کنیم.
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