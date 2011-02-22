پژوهشگران تبریزی موفق به ساخت برد32 بیتی کنترل برداری موتورهای القایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز با بیان اینکه کاربرد موتورهای القایی روتور قفسی برای سیستم های دور متغیر در صنعت بسیار متداول است، گفت: این موتورها ساده، ارزان و در عین حال بسیار مقاوم و با دوام بوده که در تمام رنج های قدرت نیز ساخته شده و به راحتی قابل دسترس هستند.

محمد باقر بنا شریفیان با اشاره به اینکه پیشرفت های تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها در زمینه میکروالکترونیک و الکترونیک قدرت سبب شده است که موتورهای القایی در کاربردهای خیلی دقیق کنترل سرعت به کار گرفته شوند، خاطرنشان کرد: قبلا کاربردهایی که نیاز به کنترل دقیق سرعت با عملکرد مطلوب داشت، توسط موتورهای DC صورت می گرفت و همین امر سبب شد تا در کنار روش های کنترلی پیشرفته، سیستمهای درایو موتورهای القایی ( IM ) در کاربردهای دقیق و در هر چهار ناحیة کنترلی، عیناً مانند سیستم های درایو موتورهای DC به کار گرفته شوند.

وی با بیان اینکه در کاربردهای صنعتی موتور القایی یک انتخاب ایده آل است گفت: در این پروژه هدف طراحی و ساخت کنترلر IM بر اساس روش کنترل برداری ( FOC ) بود که از پیشرفتهترین، دقیق ترین و صنعتی ترین روش های کنترلی است.

این پژوهشگر دانشگاه تبریز با اشاره به نتایج اجرایی مختلف این طرح، یکی از مشکل ترین کاربرد درایورها را به کارگیری آنها در ماشین های لباسشویی صنعتی به عنوان یک نمونه ذکر کرد وگفت: سیکل شستشوی ماشینهای لباسشویی دارای سرعت های مختلف بوده و باروارد بر آن نیز کاملاً غیرخطی است.

وی با بیان اینکه در این پروژه سعی شده است که الگوریتم کنترلی به گونه ای بهینه شود که قادر به پاسخگویی در چنین سیستمی باشد، گفت: در روند اجرای این پروژه، سه سیستم مجزای درایو ساخته و آزمایش شد که مشکلات و کاستی های سیستم اول در سیستم دوم و سیستم دوم در سیستم سوم برطرف شد.

به گفته شریفیان اساس مدار پردازنده در هر سه سیستم یکسان بوده و در هر سه آنها یک پردازندة 32-بیتی، سیستم را کنترل می کند.

وی با اشاره به برجستگی های این طرح گفت: با توجه به انتخاب پردازنده از نوع کاربرد عمومی، برد پردازنده نیز بهصورت کاربرد عمومی (و نه مختص به کنترل موتور القایی و سایر موتورها) طراحی و ساخته شده است.

شریفیان افزود: بر همین اساس برد پردازنده برای پردازش و کنترل هر فرآیندی قابل استفاده میباشد و تنها باید یک ماژول اینترفیس (سیستم رابط) برای آن فرآیند مورد نظر طراحی و ساخته شود.

این طرح با همکاری محمدرضا فیضی و سیدحسین حسینی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز و مهندس ‌رضا والی‌نیا از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد این دانشکده طی مدت 18 ماه با اعتباری بالغ بر70 میلیون ریال به اجرا درآمده است.

محمدباقر بنا شریفیان استاد دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز در رشته مهندسی برق قدرت با تخصص ماشین ها و محرکه های الکتریکی بوده که تاکنون 30 مقاله از وی در مجلات ISI ، 20 مقاله در مجلات علمی- پژوهشی غیر ISI ، 108 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی ارایه شده است.

اجرای شش طرح پژوهشی، راهنمایی یک پایان نامه دکتری و 47 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز از دیگر فعالیت های علمی و آموزشی این استاد دانشگاه تبریز است.