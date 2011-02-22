تحصیل رایگان فرزندان شهدا و جانبازان دردانشگاهها/ اعلام جزئیات تسهیلات

امیر طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: با توجه به جایگاهی که فرزندان شاهد دارند و ایثارگری‌هایی که پدرانشان داشته‌اند لازم است آنها بدون هیچ دغدغه‌ای بتوانند به طور رایگان در رشته‌هایی که درخواست دارند ادامه تحصیل دهند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره ساز و کارهای "تحصیل رایگان فرزندان شهدا و جانبازان در هر رشته ای که علاقمند بودند" گفت: زمینه باید به گونه ای فراهم شود تا فرزندان شهدا و جانبازان در هر دانشگاه و هر رشته‌ای که بخواهند و علاقمندی داشته باشند و شرایط تحصیل داشته باشند به طور رایگان تحصیل کنند. این کمترین کاری است که می‌توان برای آنها انجام داد.

طاهرخانی در پاسخ به اینکه درصد جانبازی مدنظر برای اجرایی شدن "تحصیل رایگان فرزندان شهدا و جانبازان در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی" چند درصد است؟ گفت: شرایطی در این زمینه گذاشته شده است به این ترتیب که فرزندان جانبازانی که دارای درصد بالای جانبازی هستند مطابق فرزندان شاهد و آنهایی که پائین تر هستند از برخی امتیازات بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: فرزندان جانبازانی که دارای درصد جانبازی بالای 50 درصد هستند با یک شرایطی و زیر 50 درصد هم با شرایط دیگر می توانند به طور رایگان ادامه تحصیل دهند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره امکانات لازم برای اجرایی شدن "تحصیل رایگان فرزندان شهدا و جانبازان در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی" به مهر گفت: شرایط لازم وجود دارد. تعداد افرادی که متقاضی استفاده از این قانون شوند هم نباید زیاد باشد که بار مالی برای دولت ایجاد کند. صندلی خالی در آموزش عالی کشور زیاد داریم. در دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی 400 هزار صندلی خالی داریم و دولت از همین واحدهای دانشگاهی غیرانتفاعی می تواند استفاده کند و این افراد برای تحصیل به غیرانتفاعیها بروند و دولت هم شهریه آنها را پرداخت کند.

طاهرخانی در پاسخ به اینکه در صورت تصویب این قانون اگر مشمولان آن قصد ادامه تحصیل در دانشگاههای برتر و پرمتقاضی را داشته باشند آیا این دانشگاهها می توانند پاسخگو باشند گفت: پذیرش این افراد در این دانشگاهها با شرایطی صورت گیرد که خود دانشگاه دارد یعنی طوری باشد که بحث های علمی دانشگاهها نیز مورد ملاحظه قرار گیرد.