کشاورزی حفاظتی موجب پایداری تولیدات زراعی گلستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سهراب سهرابی ظهر سه شنبه در نشست این معاونت افزود: خاک بستر حیات است و بستری زنده ، پویا و آنچه در خاک اتفاق می افتد از چشم ما ظاهراً پنهان است و قادر به ارزیابی کمی آن نیستیم.

وی اظهار داشت: از این رو ضروری است در فرآیند تولید به معنای عام و تولیدات کشاورزی به معنای خاص، نگرشی متکی به تغذیه گیاهی به تغذیه خاک تغییر داده شود.

وی خاطرنشان کرد: این مهم مبنا و اساس رهیافتی است که از آن به نام های حفظ پوشش ارگانیک ، کشاورزی بیولوژیک و یا کشاورزی پایدار یاد می شود.

سهرابی افزود: کشاورزی پایدار به مجموعه فعالیت های کشاورزی گفته می شود که نیاز غذایی جامعه یا نسل کنونی را تامین کند ، بدون آنکه منابع محدود محیطی را به شکلی کاهش دهد یا به آن آسیب برساند که نسل های آینده در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه شوند.

معاون مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: بنابراین پایداری در کشاورزی به راهبردی گفته می شود که به تولیدکننده کمک می کند تا مجموعه ای از عملیات ، فرآیندها، ارقام زراعی، مدیریت آفات ، نظام خاکورزی و تناوب زراعی را انتخاب کند که هزینه تولید را کاهش دهد ، اثرات جانبی کشت بومی را به حداقل برساند و تولید و درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی را در سطح مطلوبی تثبیت کند.

وی خاطرنشان کرد: اساس کشاورزی حفاظتی بر سه اصل به هم پیوسته بنا شده که شامل، تناوب زراعی محصول، حفظ پوشش ارگانیکی روی خاک و کاهش پیگیر و مداوم اعمال مکانیکی روی خاک ( خاک ورزی حفاظتی ) است.