به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیر و اعضای شورای سیاست‌گذاری چهارمین دوره مسابقه ادبیات نمایشی صبح امروز سه‌شنبه سوم اسفندماه با حضور بهزاد صدیقی دبیر اجرایی، محمد امیر یاراحمدی دبیر و حسن باستانی عضو هیئت مدیره و عضو شورای سیاست‌گذاری چهارمین دوره مسابقه ادبیات نمایشی برگزار شد.

در ابتدا یاراحمدی درباره تعداد آثار انتخاب شده در این دوره از مسابقه گفت: در مرحله اول 137 نمایشنامه به دبیرخانه ارسال شد که از میان گروه داوری تعدادی را انتخاب کردند. بعد از انتخاب آثار ناشرین به ما اعلام کردند که مایلند در این ارزیابی حضوریابند. بنابراین دوباره 70 اثر به دست ما رسید که دوباره مورد داوری قرار گرفتند و از این میان 10 اثر انتخاب شدند. در مجموع 39 اثر به مرحله دوم راه پیدا کردند.

صدیقی در ادامه این نشست زمان برگزاری مراسم معرفی بهترین‌های ادبیات نمایشی را شنبه هفتم اسفند ساعت 18:30 اعلام کرد که در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر برگزار می‌شود و کارگردانی مراسم را نیز حسن باستانی و افروز فروزند برعهده دارند.

وی همچنین درباره اینکه در این دوره بیشتر آثار پژوهشی مورد ارزیابی قرار گرفته است گفت: از ابتدای اولین دوره برگزاری این مراسم که از سال 84 آغاز شده است هر ساله قرار بر این بوده که آثار پژوهشی هم مورد ارزیابی قرار گیرند که متاسفانه این امکان فراهم نمی‌شد. اما هر دو سال یکبار تلاش می‌شد که این برنامه اتفاق بیفتد. برای برگزاری این دوره آثار سال‌های 77 و 78 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این دوره تنها آثار چاپ شده مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در تمام نقاط دنیا جریان نمایشنامه‌نویسی هر کشوری یا روی صحنه اجرا می‌شود و یا به صورت چاپ شده در اختیار مخاطبان قذرار می گیرد. بنابراین به دلیل اینکه آثار داوری شده از جانب ما در اختیار مخاطثان و جامعه فرهنگی قرار داشته باشد و آنها بتوانند در این باره قضاوت کنند تنها آثار چاپ شده مورد داوری قرار گرفتند.

صدیقی افزود: دلیل دیگر این بود که جریان نمایشنامه‌نویسی در حیطه نشر زیاد مورد توجه ناشران دولتی و یا خصوصی قرار نمی‌گیرد اگر این جریان از لحاظ کمی بتواند مورد توجه قرار گیرد از نظر کیفی هم پیشرفت می‌کند. ما مخالف با شرکت نمایشنامه‌های چاپ نشده نیستیم اما علاقمندان می‌توانند در جشنواره‌های دیگری مثل جشنواره تئاتر دانشگاهی و یا جشنواره‌های دیگر شرکت کنند و از این طریق به ناشران برای چاپ معرفی شوند.

یار احمدی درادامه جلسه عنوان کرد: کانون نمایشنامه‌نویسان تلاش می‌کند از طریق برنامه‌های کانون فضاسازی برای بازار نشر انجام دهد و با شناسایی و ارزیابی آثار با کیفیت قصد دارد در عرصه‌ها و فضاهای بین‌المللی هم فعالیت کند. این مسابقه تنها یک ارزیابی ساده نیست بلکه این آثار بعد از انتخاب در حضور داوران نمایشنامه‌خوانی می‌شوند و داوران دلائل انتخابشان را بیان می‌کنند.

وی افزود: در طول این سال‌ها ناشرین کمی برای چاپ آثار نمایشی از خود علاقه نشان داده‌اند. هیچ معیار مناسبی برای ارزیابی کار ناشرین وجود ندارد. ما امیدواریم در این مسابقه ناشرین به چاپ آثار نمایشی ترغیب شوند.

در ادامه حسن باستانی نام نمایشنامه‌نویسانی که یک یا چند اثرشان در مسابقه حضور دارد اعلام کرد. نمایشنامه‌نویسانی چون نغمه ثمینی، محمود ناظری، علیرضا نادری، علیرضا کوشک جلالی، حمید و امیر امجد، محمد رحمانیان، محمد چرمشیر، آتیلا پسیاین، ایوب آقاخانی، نصرالله قادری، هاله مشتاقی‌نیا، حسین پاکدل و... جز این افراد بودند.

وی همچنین داوران مرحله اول انتخاب آثار را این چنین اعلام کرد: سعید اسدی، منوچهر اکبرلو، رحمت امینی، روزبه حسنی، سوسن رحیمی، مسعود موسوی،اسماعیل خلج، ملیحه مرادی جعفری و... همچنین بهزاد فراهانی، حسین سنا‌پور و کورش نریمانی داوران مرحله دوم آثار هستند.

وی ادامه داد: تلاش شده داوران از اعضا خانه تئاتر و اعضا کانون نمایشنامه نویسان باشند. همچنین دکتر عطاءالله کوپال، دکتر بهرام جلالی ‌پور و بهروز بختیاری داوران بخش ترجمه و پژوهش ادبیات نمایشی در دو سال گذشته بوده اند. در دو سال گذشته 200 نمایشنامه به چاپ رسیده است که 96 نمایشنامه در 56 مجلد در سال 87 و 104 نمایشنامه در 60 مجلد در سال 88 چاپ شده‌اند.

باستانی خاطرنشان کرد: انتشارات نمایش با انتشار 60 نمایشنامه در طول دو سال گذشته پرکارترین انتشارات شده است همچنین انتشارات افراز که اولین ناشر خصوصی هم است با 28 نمایشنامه، نشر قطره با 11 نمایشنامه، نشر نیلا با سه نمایشنامه و نشر نی رتبه دوم تا پنجم را آن خود کرده‌‌اند. نشر نمایش با 11 اثر و نشر افراز و نی هم هرکدام با 6 اثر به مرحله دوم راه یافتند. در مجموع آثار 34 ناشر در طول این دوسال به دبیرخانه رسید که در این میان 105 نمایشنامه‌نویس و 60 ترجم حضور داشتند.

بهزاد صدیقی در پایان از انتشارا فصلنامه نمایشنامه خبر داد و گفت: بعد از برگزاری مسابقه ادبیات نمایشی قرار است فصلنامه‌ای منتشر شود. در این فصلنامه تعداد زیاید نمایشنامه به چاپ می رسد. این فصلنامه 192 صفحه است و به دو زبان فارسی و انگلیسی به مدیر مسئولی محمد یعقوبی و دبیری من منتشر می شود.

درمراسم معرفی بهترین‌های ادبیات نمایشی بزرگداشت محسن یلفانی و مدیر انتشارات افرا بر گزار می‌شود. همچنین در بخش پژوهش نیز از محمود کیانوش مترجم با سابقه تقدیر می‌شود.