جشنواره سراسری عکس کتابداری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با موضوع "کتاب، کتابدار، کتابخوان: نگاه دیروز، نمای امروز" اردیبشهت ماه سال آینده برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان تا 20 فروردین ماه مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه بفرستند و داوری آثار از 15 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

محمدجواد اشتری دبیر این جشنواره است و به غیر از اعلام موضوع کلی جشنواره هیچ محدودیتی برای عکاسها برای انتخاب سوژه تعیین نشده است. هر عکاس می‌تواند 3 قطعه عکس برای جشنواره ارسال کند. در پایان داوری به 3 نفر از عکاسانی که بهترین آثار را در ارتباط با کتاب و کتابداری ارسال کرده‌ باشند اهدا خواهد شد.