نمایشگاه عکس هنرمندان موسیقی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در حاشیه اجرای کنسرت های بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر با عنوان "جشنواره جشنواره"ها درگالری شماره دو فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود در این نمایشگاه عکس های از وزیری، همایون خرم، ابوالحسن صبا، علی تجویدی، محمد نوری، انوشیروان روحانی، جهانگیر ملک، غلامحسین بنان، حسن کسایی، جلیل شهناز ، فرهنگ شریف، روح الله خالقی، اکبرگلپایگانی و اسماعیل خوانساری در معرض نمایش قرار می گیرد.

لازم به ذکر است کنسرت گروه موسیقی "نوای مخالف" به سرپرستی مسعود نجفی در سومین شب از اجرای بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر درتاریخ 4 اسفندماه در بخش جشنواره جشنواره ها اجرای برنامه دارد، این گروه موسیقی در بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر موفق به کسب رتبه سوم در بخش گروه نوازی موسیقی ایرانی شد.