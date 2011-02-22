رتبه بندی اقلیم چهار شهر در استان همدان تغییر کرد

موسوی با اشاره به پیگیری های کمیته حمل و نقل و سوخت استان همدان، اداره کل هواشناسی و شرکت گاز افزود: پس از ارائه مستندات کامل با توجه به اقلیم دراز مدت همدان در نهایت شهرهای همدان، بهار، کبودراهنگ و رزن از اقلیم سرد دو به اقلیم سرد یک تبدیل شد.

موسوی گفت: این موضوع باعث کاهش هزینه های گاز مصرفی شهروندان در این چهار شهر استان همدان می شود.

وی همچنین از پیگیری کمیته حمل و نقل و سوخت استان همدان، هواشناسی و شرکت گاز تشکر کرد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان یادآور شد: در حال حاضر 99 درصد جمعیت شهری و 75 درصد جمعیت روستایی در استان همدان از نعمت گاز برخوردارند.