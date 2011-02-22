تصویب دو فوریت طرح استفاده از حساب ذخیره ارزی برای مترو

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 143رای موافق، 35 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر دو فوریت طرح تمدید قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای مترو را تصویب کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها تا پایان سال 90 تمدید می‌شود.

نمایندگان مجلس با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ضرورت مساعدت بیش از پیش به حمل و نقل عمومی، قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی و برای توسعه و حمل و نقل عمومی شهرها را امری اجتناب ناپذیر دانستند و استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای مترو در سال آینده را ضروری اعلام کردند به همین دلیل دو فوریت طرح فوق با 114 امضاء از سوی نمایندگان به صحن علنی مجلس ارایه شد که مورد تصویب نمایندگان نیز قرار گرفت.