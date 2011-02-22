آمارهای صادراتی گلستان ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درویش علی حسن زاده ظهر سه شنبه در نشست پایش تجارت خارجی استان، بر صادرات مستمر محصولات کشاورزی به کشورهای حاشیه دریای خزر و نیز توجه به سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای هدف تاکید کرد.

وی اظهار داشت: در این نشست، پس از بررسی وضعیت صادرات و قابلیت ها و مشکلات فراروی این بخش ، راهکارهایی برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت های صادراتی استان ارائه شد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان دراین نشست با اشاره به نقش صادرات در توسعه استان، بر تعامل بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان و توجه به بسته بندی مناسب کالاهای صادراتی تاکید کرد.

نادعلی کهنسال، در ادامه با اشاره به پتانسیل استان در بخش حمل و نقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی تصریح کرد: با استفاده کامل از ظرفیت های استان در این بخش ها، زمینه ترانزیت کالا از استان فراهم می شود که این امر علاوه بر توسعه صادرات، رشد و توسعه استان را نیز در پی خواهد داشت.

وی همچنین افزود: در پایش تجارت خارجی علاوه بر بررسی مشکلات و موانع پیش روی صادرات ، باید راهکارهای اجرایی برای تبدیل معضلات به فرصت ها ارائه شود.

همچنین، توجه به حمل و نقل دریایی، توسعه بندر خواجه نفس و نیز لزوم سرعت در ساخت خط آهن اینچه برون (در راستای تکمیل کریدور ریلی شمال- جنوب و اتصال به کشورهای ترکمنستان قزاقستان و) از دیگر محورهای مورد بررسی در نشست پایش تجارت خارجی استان بود.