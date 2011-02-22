ثبت سه اثر معنوی شهرستان اسکو

یونس فاتح، فرماندار اسکو در حاشیه بازدید از پروژه های در حال اجرای میراث فرهنگی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهار اثر معنوی از استان آذربایجان شرقی در آثار ملی کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد سه اثر متعلق به شهرستان اسکو است.

فاتح با بیان این مطلب افزود: این امر نشان از مزیت نسبی بسیار بالای این مکان دارد که همت والایی برای مدیران مربوطه می طلبد.

وی خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی های انجام گرفته پیش بینی می شود که شش اثر دیگر در سال آینده از شهرستان اسکو به ثبت آثار ملی برسد.