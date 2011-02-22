۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

پروژه راهسازی کنجانچم ایلام امسال به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان ایلام گفت: پروژه راهسازی کنجانچم ایلام امسال به بهره برداری می رسد.

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این پروژه به طول سه هزار و 300 متر و شامل یک دستگاه پل 115 متری است که تاآخر امسال به بهره برداری می رسد و بهره برداری از آن ضمن کاهش مسافت و ارتقای فنی مسیر، حذف نقاط پرحادثه و کاهش مصرف سوخت را به دنبال دارد.

وی بیان داشت: پروژه بهسازی و آسفالت محور ششدار به چوار در شهرستان ایلام به بهره برداری رسیده است.

سلیمانی درخصوص این پروژه گفت: طول آن را دو کیلومتر به عرض 22 متر است.

وی افزود: در راستای این پروژه دو هزار و 300 متر نیوجرسی و تابلوها و علائم ایمنی نصب و پل بهمن آباد از هشت به 18 متر تعریض و نقطه پرحادثه این مسیر حذف شده است.
 

